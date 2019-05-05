صور| آخرها في فكرة بمليون جنيه.. رحلة صابرين مع "الباروكة" و"الإفتاء" توضح حكم ارتدائها

تلجأ الفنانات أحيانًا لارتداء الشعر المستعار" البواريك"، وتعد الفنانة صابرين واحدة ضمن أبرز هؤلاء النجمات اللائي اعتاد جمهورهن على رؤيتهن بالشعر المستعار، نظرًا لكونها محجبة وتتطلب معظم أدوارها في السينما والدراما الظهور بشعرها.

وظهرت "صابرين" في أولى حلقات مسلسل "فكرة بمليون جنية" على فضائية "mbc مصر"، أمس، مرتدية باروكة سوداء.

ورصد هُن أبرز الأعمال التي ارتدت فيها صابرين "الباروكة".

- شيخ العرب همام

كان مسلسل "شيخ العرب همام" أول مسلسل تقدمه صابرين مرتدية الباروكة بدلا من الحجاب، بحجة أنها بذلك لا تكشف عن شعرها، وتوالى ظهورها في المسلسلات مرتدية الشعر المستعار.

ومع كل ظهور تعرضت صابرين لحملة انتقادات واسعة، واتهمها البعض بأنها لا تحترم الحجاب، ظهرت في بعض المشاهد بباروكة صفراء داكنة، في استجابةٍ لطلب المخرج، الذي أقنعها أنه من غير المنطقي أن ترتدي الحجاب في المشاهد التي تصوّرها في بيتها، وقدّم لها الباروكة كحل بديل.

- دكتور أمراض نساء

أدت صابرين أكثر من 90% من مشاهدها بمسلسل "دكتور أمراض نسا" الذي يشاركها بطولته مصطفى شعبان، مستعملة الشعر المستعار "الباروكة"، واستخدمت أكثر من نوع باروكة على غير عادتها حيث إنها كانت تستخدم نوعا واحدا في المسلسلات التي قدمتها وهي ترتدي باروكة، حيث ارتدت واحدة بنية اللون وطويلة وآخرى صفراء قصيرة والثالثة سوداء قصيرة.

- الشك

ارتدت صابرين باروكة سوداء قصيرة، خلال دورها ضمن أحداث مسلسل "الشك" الذي يجمعها لأول مرة مع الفنانتين رغده ومي عز الدين.

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وقد تعرّضت الفنانة لموقف محرج إذ إنها أثناء تصوير أحد المشاهد، سقطت الباروكة في مشهد عراك، وهو ما اضطر المخرج محمد النقلي إلى إعادة تصوير المشهد، بعد أن عادت صابرين إلى الكوافير الخاص بها في الستوديو لتثبيت الباروكة صابرين شعرت بالإحراج وتقدمت بالاعتذار للمخرج على تعطيل مشهدها.

- أفراح القبة

شاركت صابرين في مسلسل "أفراح القبة" عام 2016، وقامت بدور حليمة الكبش، الذي خطف الأنظار خلال عرضه، وارتدت شعرا مستعارا باللون الأسود ، وكانت قد علقت على الجدل المستمر حول تمثيلها بالشعر المستعار بدلاً من خلع الحجاب قالت: "الكلام عن (الباروكة) يضحكني، ونجاح الشخصية التي أجسدها في كل عام تسبب في نسيان الناس للأمر".

ومن جانبها، أجابت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية على سؤال أحد المتابعين والذي يقول فيه: "ما حكم ارتداء الباروكة؟

أجابت عبر صفحتها، بأنه لا يجوز ذلك، لأن الهدف من تغطيه الشعر وهو عدم إظهار الزينة الذي لا يتحقق بلبس هذه الباروكة، فهي زينة في نفسها تستوجب الستر، وذلك لا يليق بالفتاة المسلمة المحجبة أن تقوم بمثل هذا الدور، فإن ذلك قد يتنافى مع هيبتها وحشمتها التي يجب أن تكون عليها.

واستشهدت "الإفتاء" بقوله تعالى "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ" الآية 31 من سورة النور.

وأضافت دار الإفتاء، أن ارتداء الزوجة الباروكة لزوجها حلال ولا حرمة فيه، وأن تزين المرأة لزوجها إذا كان يتحقق بذلك فلا مانع منه.

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