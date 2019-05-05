يعالج الحامل من الحموضة.. فوائد تناول قمر الدين في رمضان

يتميز قمر الدين بالعديد من الفوائد، فهو مصدر لمجموعة من العناصر الغذائية، حيث يحتوي على الألياف الغذائية وعناصر الطاقة والسكريات.

ووفقا لموقع "daily medical"، يمد قمر الدين الإنسان بالعديد من الفوائد، نستعرضها في السطور التالية.

يمد الجسم بالطاقة لكونه عالي السكريات والسعرات الحرارية.

يساعد على علاج بعض الاضطرابات الهضمية مثل الإمساك.

يعد قمر الدين مصدراً للكالسيوم، مما قد يجعل له دوراً في تقوية العظام والأسنان والوقاية من هشاشة العظام.

قمر الدين هو مصدر للحديد الذي يعد العنصر الأساسي في تكوين مادة الهيموجلوبين في الدم، ولذا فقد ينصح بتناوله بشكل خاص لمرضى الأنيميا.

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يساهم في تعزيز صحة القلب والشرايين، بكونه مصدراً للألياف الغذائية فهو قد يساعد في الوقاية من ارتفاع الكولسترول الضار.

يعود أصل قمر الدين لفاكهة المشمش المميزة بمحتواها العالي بالكاروتينات، وهي مضادات أكسدة تعمل على تقوية المناعة وحماية الجسم من الالتهابات.

قد يساعدك تناول قمر الدين على تعزيز صحة بشرتك، ومكافحة علامات التقدم في السن مثل التجاعيد.

يعد مشروبا مثاليا للمرأة الحامل حيث يساعدها على التخلص من الحموضة التي تصيبها، خاصة في الأشهر الأخيرة من الحمل.

إذا كنت تعاني من عدم الرغبة في تناول الطعام عند الإفطار، فإن مشروب قمر الدين مثالي لك، حيث يساعد على فتح الشهية.

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