فاطمة تستغيث لإنقاذ طفلتها من والدها "الحشاش": "عاوز يعلمها الصنعة"

12 عاما هي مدة الزيجة التي تحملتها "فاطمة.م" من زوجها واستغلاله لها وإدمانه المخدرات، بحسب حديثها لمحكمة الأسرة بأسيوط.

"سعيد.ب" الزوج الأربعيني يعمل سائقا، ولكن مع كل نوبة من شرب المخدرات كان يظل في منزلهما بالأيام دون عمل ما أثر على دخل الأسرة، في البداية حاولت "فاطمة" طلب الطلاق إلا أن نبأ حملها في ابنتهما كان سببا قويا في إكمال الزيجة.

تقول "فاطمة" إن ابنتها كانت عاملا ساعد على التقريب بينها وبين زوجها، وحاول الأب أن ينفق على ابنته إلا أنها كانت مسألة وقت بحسب فاطمة، السيدة الثلاثينية، والتي وجدت زوجها في موقف استغلال الفتاة الصغيرة فانتفضت طالبة الطلاق، بعد أن كان يستغلها هي.

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عمل الزوج على بيع ذهب "فاطمة"، وأخذ كل ما تجلب من أموال، "خد كل اللي حيلتي، وبقيت على الحديدة، والفلوس اللي بحوشها بياخدها مني"، وكل ذلك من أجل المخدرات، وحينما لم تسدد الزوجة مصاريفه انتقل للطفلة.

بمجرد أن أتمت الفتاة عامها العاشر، رأى "سعيد"، ضرورة تعليمها صنعته وهي القيادة، كي ترثها، ويستغلها بعد بضعة سنوات لتعمل مكانه سائقة وتعول الأسرة، "كنت متامسكة واقول بيجي عليا أنا مش مهم، بس البنت لأ"، ثارت عليه وطلبت الطلاق منه خاصة بعد محاولته إخراجها من المدرسة لعدم استكمال دراستها، فأقامت ضده دعوى خلع لحماية البنت منه.

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