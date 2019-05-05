صيحات جديدة بمجموعة ميوشيا برادا لريزورت 2020.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هناك شيء نتوقعه دائمًا من ميوشيا برادا في مجموعاتها الموسمية وهو تحديدها فكرة مفاهيمية تؤثر على الملابس والإكسسوارات، لذلك نجد دائمًا غرابة مميزة في مجموعات برادا التي تجعلها لا تشبه أي شيء آخر في السوق.

وهذا ما يجعلها صاحبة العلامة التجارية الرائدة في مجال الصيحات الجديدة، لذلك أصبحت تملك أعدادًا هائلة من المتابعين في جميع أنحاء العالم وتزود بقية الصناعة - بما في ذلك تجار التجزئة للأزياء السريعة - بأفكار تصميم للمواسم المقبلة.

وعلى الرغم، من أن برادا حققت العديد من النجاحات التجارية على مدار المواسم القليلة الماضية من كنزات الشعار intarsia، وقبعات الدلو بظلال النيون، وتنانير بنمط الـ tie-dye skirts وحقائب اليد، وربطات الرأس المكتنزة، وقميص اللهب، غير أن أرباح البيت الإيطالي كانت مخيبة للآمال في عام 2018، حيث خسرت 864 مليون دولار في أرباح المبيعات مقارنة بسنة 2017.

ومن المعروف أن مجموعتي المواسم الانتقالية؛ ريزورت وما قبل الخريف هما الأكثر أهمية من وجهة نظر تجارية، حيث تظلان معروضتين على الأرفف لأطول مدة وتضمنان قطع ملابس انتقالية.

ولموسم ريزورت 2020 ، أقامت برادا عرضها مساء الخميس في نيويورك، أبقت المصممة كل شيء بسيطًا وجميلًا وقابلًا للبيع وكانت النتيجة مجموعة ناجحة ومربحة.

كانت هناك معاطف وسترات بلايزر كلاسيكية سهلة وأنيقة، معروضة على ظلال محايدة من النيلي والأسود والبني، بالإضافة إلى طبعات الكاروهات المتعددة الألوان، هذا النوع من القطع يمكنك الاحتفاظ بها إلى الأبد وارتداؤها بطرق مختلفة، وفي حالة برادا، كانت السترات المنقوشة منسقة مع البلوزات المخططة للحصول على تأثير بصري مميز، وأتت الفساتين ذات الألوان الجذابة وقمصان التونيك الواسع مطرزة بالأزهار في كل لون مبهج من ألوان قوس قزح، وعلى الرغم من أن معظمها يمكن ارتداؤه بشكل منفرد، إلا أن بعضها تم تنسيقه مع الشورتات القصيرة أو تنانير بلون مكمل.

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وظهر المزيد من درجات ألوان قوس قزح في سلسلة من التنانير الحريرية المخططة بعضها أحادي اللون، مثل نسخة بظل أحمر الكرز، وبعضها بتدرجات الألوان مزينة بشرائط من الدانتيل.

حصلت الفساتين المزينة بطبعات مختلطة، على تحديث من برادا من خلال إضافة أكمام مخططة باللونين الأزرق والأبيض.

وأتت البدلات العسكرية كبيرة الحجم بنمط أنثوي، بالإضافة إلى ظلال الباستيل باللون الوردي الفاتح والأزرق السماوي، كما أتت غنية بالأزهار، بعضها صغير والآخر كبير، وتتخللها الفراشات.

كما قدمت المصممة تشكيلة متنوعة من الإكسسوارات والتي من المؤكد أن تحقق نجاحًا في أسلوب الشارع، كأوشحة الباييت والقبعات، والجوارب الملونة المخططة، وأقراط اللؤلؤ المتدلية والقلائد الطويلة، وحقائب الظهر المصنوعة من النايلون، ودبابيس الشعر، وحقائب البولينج التي ستضيء حسابات المؤثرات على الإنستغرام في أي وقت من الأوقات.

بالإضافة إلى تشكيلة خالدة من القطع الخارجية الأنيقة كالسترات الصوفية، ومعاطف من جلد الغزال، وتنانير ميدي وفساتين مطوية ستحتفظين بها في خزانتك إلى الأبد.