الامارات | علام تدل دهون الفخذ؟

شكرا لقرائتكم خبر عن علام تدل دهون الفخذ؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاني بعض النساء من تراكم الدهون بالفخذ رغم اتباع حِمية غذائية والمواظبة على ممارسة الرياضة، فعلام يدل ذلك؟

وأجاب أخصائي الجراحة التجميلية الألماني الدكتور كلاوس فالجنباخ بأن دهون الفخذ في هذه الحالة تشير إلى ما يعرف بالوذمة الشحمية، وهي عبارة عن خلل في توزيع الدهون بالجسم. وأوضح أن الوذمة الشحمية تصيب النساء بصفة خاصة، وهي ترجع لأسباب عدة، منها العوامل الوراثية والتغيرات الهرمونية الطارئة على جسم المرأة كما هي الحال في فترة المراهقة أو الحمل أو عند تعاطي حبوب منع الحمل أو مرحلة انقطاع الطمث (سن اليأس).

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وغالباً ما تقترن الوذمة الشحمية بظهور تجمعات دموية وأوردة عنكبوتية والشعور بألم عند الملامسة أو الضغط.

وشدد فالجنباخ على ضرورة استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض، مشيراً إلى أنه يمكن مواجهة الوذمة الشحمية من خلال التدليك والتصريف اللمفاوي، كما يمكن اللجوء إلى جراحة شفط الدهون، إلى جانب تعديل النظام الغذائي والمواظبة على ممارسة الرياضة.