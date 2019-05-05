الامارات | أين تذهب في رمضان بدبي.. الأبواب المفتوحة تستحق الزيارة

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب في رمضان بدبي.. الأبواب المفتوحة تستحق الزيارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتضن دبي خلال شهر رمضان المبارك الكثير من الأنشطة المتنوعة والفعاليات التي تناسب كل أفراد العائلة، وسط أجواء تسلط الضوء على التراث والتقاليد الإماراتية الأصيلة.

ويزخر جدول فعاليات دبي طوال الشهر الفضيل بفعاليات مستمدة من قيم العطاء والتسامح، بالإضافة إلى العروض الترويجية والمبادرات المبتكرة التي تساهم في ترسيخ مكانة المدينة كوجهة سياحية مثالية للعائلات.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «تقدم دبي خلال شهر رمضان المبارك الكثير من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية التي تعكس روح التعاون بين القطاعين العام والخاص في الإمارة. وتماشياً مع إعلان 2019 عام التسامح نتطلّع عبر جدول فعاليات دبي إلى تقديم تجارب مميزة للجميع من مختلف الجنسيات والثقافات تجسيداً لمعاني العيش المشترك والمحبة والتسامح».

وأضاف «تعكس معظم فعالياتنا خلال هذا الشهر عراقة وأصالة العادات والتقاليد الإماراتية وكرم الضيافة، ما يتيح المجال أمام الزوار للاطلاع على تنوع وغنى الثقافة الإماراتية. وتزيد العروض الترويجية التي يوفرها القطاع الخاص خلال الشهر الكريم من تجربة رمضان في دبي بما فيها تمديد ساعات العمل في معظم مراكز التسوق لإتاحة المجال أمام الجميع للاستفادة من العروض القيمة، وشراء احتياجاتهم وكذلك الهدايا قبل عيد الفطر المبارك».

وهنا باقة من أبرز الفعاليات التي يتزيّن بها «رمضان دبي»..

تراحم وتعايش

تماشياً مع الإعلان عن عام التسامح، تطلق دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي مبادرة رمضان دبي تحت شعار «تراحم وتعايش» طيلة أيام الشهر الفضيل، وتنظم باقة من الأنشطة، والمعارض، وورش العمل الفنية والثقافية والترفيهية، بهدف نشر قيم الإسلام وروح التسامح بين الجميع، وبث روح التعايش المشترك والتسامح.

«بلاتينوم هيرتاج»

تقدم بلاتينوم هيرتاج إحدى الشركات الرائدة في تنظيم رحلات السفاري، تجربة إفطار تقليدية تحاكي حياة البداوة عبر رحلات سفاري تنظمها طوال شهر رمضان يتمكن الزوار خلالها من الاستمتاع بمذاقات المطبخ الإماراتي العريق ونكهاته الأصيلة.

تواصل حضاري

ينظم مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري الذي يقع في حي الفهيدي التاريخي، ويشكل معلماً سياحياً يستحق الزيارة أنشطة ومتنوعة مثل حصص تعليم اللغة العربية، والجولات التراثية، وزيارة المساجد برفقة دليل. ويقدّم المركز مجموعة واسعة من الأنشطة مثل تجربة المأكولات الإماراتية الأصيلة، إذ يجلس الضيوف على الأرض المفروشة بالسجاد والوسائد لتناول مجموعة من الأطباق، ويمكنهم طرح الأسئلة على مختلف أنواعها بما يتماشى مع شعار المركز «الأبواب مفتوحة، العقول منفتحة».

جولات تراثية على سفينة كوين إليزابيث2

تقدم سفينة كوين إليزابيث 2 ذات التاريخ العريق خلال شهر رمضان الكريم تجربة مميزة لزوارها. مع إرثٍ يمتدّ إلى خمسة عقود، فإن السفينة، لديها الكثير من القصص ترويها للزوار. شارك بالزيارة التفاعلية بعنوان «كيو إي تو هيريتاج تريل»، إلى هذه السفينة التاريخية وانطلق في رحلة للتعرُّف على أقسامها مثل ذا بريدج، وغرفها الملكية مثل ذا كوينز روم، وحجرات مختارة، وقاعة تناول الطعام الرئيسة.

آرتي ماركت، تايمز سكوير، ميركاتو مول

يقدّم آرتي ماركت سوقاً للحرف اليدوية، والتي صممها حرفيون ومصممون ومبدعون محليون، وتتنوع معروضات السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع بين الفنون والتصاميم والأزياء والديكورات المنزلية ومنتجات العناية بالبشرة والمأكولات. ويشارك في المعرض الذي يحتفي بالمواهب لرواد الأعمال في الإمارات، أكثر من 150 مبدعاً. وتُعد الفعالية المجانية وجهةً لشراء الهدايا والمنتجات المميزة ودعم المشاريع المحلية.

سوق «واو» للعيد، هوليداي إن، بر دبي، 24 مايو

يعود سوق «واو» إلى دبي في 24 مايو الجاري. والدخول إلى هذا السوق الاحتفالي مجاني، وسيُقام هذا العام في هوليداي إن في بر دبي.

سيتمكن الزوار من الاطلاع على مجموعة من الأكشاك والحصول على عروض متنوعة على المجوهرات والحقائب والديكورات المنزلية. وسيكون هناك أيضاً العديد من الفعاليات لكل العائلة، بالإضافة إلى الرسم بالحناء.

عرض أزياء رمضان، فندق شيراتون جراند، شارع الشيخ زايد، 17 الجاري

تستضيف «ليديز فيوجن» عرض أزياء رمضان في فندق شيراتون جراند. يعود العرض بدورته العاشرة، ليتيح للضيوف فرصة الاطلاع على أحدث مجموعات الأزياء والمجوهرات، والإكسسوارات.



معارض فنية

تستضيف دبي مجموعة من الفعاليات الفنية التي تعرض أعمال فنانين موهوبين بما في ذلك الفنانة اليابانية شيهارو شيوتا، والفنانة فرح القاسمي، بالإضافة إلى هيمالي بهوتا، وسحر شاه، وراندهير سينغ، وسيعرضون أعمالهم الفنية في مركز جميل للفنون. ومن بين العروض الأخرى معرض «التصور والتأمل» للمخرجة رنا بيجوم، ومعرض الجبل في معرض ميم، والمعرض الدائم في SVENM، و «تايب ناو» لفيليب مولر، ومعرض «آرتيتيكشر أوف بينغ»، ومعرض «زينو إريما» في السركال أفينيو.

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الخيم الرمضانية

يمكن الاختيار من بين مجموعة واسعة من المأكولات، إذ يقيم العديد من الفنادق الخيم الرمضانية للراغبين في الإفطار وكذلك السحور. ويمكن تذوق النكهات في خيمة فيروز الرمضانية، فيرمونت النخلة، وكذلك خيمة الحظيرة في منتجع وسبا باب الشمس، وخيمة فندق الميدان الرمضانية، وقاعة الفلك في برج العرب، وأساطير في أتلانتس النخلة، وتاولت إكس إنكيد، وإطار دبي أوبرا، وغيرها كثير.

الرياضة

بطولة ند الشبا الرياضية، مجمّع ند الشبا الرياضي

تقدّم بطولة ند الشبا الرياضية السنوية العديد من الفعاليات والمهارات الرياضية المميزة. وعلى مدى يومين سيتنافس الرياضيون المدربون والفرق الرياضية ضمن مجموعة من الرياضات مثل كرة السلة و كرة الطائرة والجري والتجديف.

وتعود بطولة ند الشبا الرياضية خلال شهر رمضان المبارك للاحتفاء بالصحة الذهنية والبدنية وتُعد مباراة كرة السلة على الكراسي المتحركة من أبرز الفعاليات لهذا العام والتي يشارك فيها أصحاب الهمم.

رن ذا تراك في شهر رمضان، دبي أوتودروم، 10 الجاري

تنظم جولة مسائية من سباق «رن ذا تراك» في دبي أوتودروم احتفاءً بحلول الشهر الفضيل. شهر رمضان هو شهر العطاء والألفة والتفكر بالأمور الروحانية وكذلك التفكير بكيفية الاهتمام بأنفسنا وبصحتنا. ويمكن الاختيار بين مسافة 3 كم و 5 كم و10 كم للاشتراك بالسباق.

تحدي إفطار ديزرت رود رانرز، حديقة مشرف، 16 الجاري

شاركوا في سباق الجري وسط المناظر الخلابة لحديقة مشرف بعد الإفطار خلال شهر رمضان مع «ديزرت رود رانرز» مجموعة الجري الأقدم في دبي منذ عام 1998. ويتضمن التحدّي مسافة 5 كيلومترات، وكيلومترين للصغار. الفعالية مفتوحة أمام العدائين المحترفين والمبتدئين من كل الأعمار. وتُنظم الفعالية في حديقة مشرف وسط المروج الخضراء والبحيرات والترفيه العائلي.

تحدّي «ناس» المسائي، مجمّع ند الشبا الرياضي، 9 - 16 الجاري

يعود تحدّي ند الشبا الرياضي المسائي خلال شهر مايو بدورته الثالثة ضمن بطولة ند الشبا الرياضية. يُعدّ هذا التحدي الوحيد في الإمارات، ويشارك فيه منافسون من الإمارات والعالم ضمن مسار 5 كيلومترات. وسيتمكن الرياضيون من المنافسة ضمن فريق من أربعة أشخاص في التاسع من مايو الجاري أو بمفردهم في 16 من الشهر نفسه.

دبي مول

يتيح دبي مول لزواره الاستمتاع بالأجواء الرمضانية من 10 صباحاً حتى الثانية بعد منتصف الليل مع معرض «فنون الخط» والذي انطلق أمس ويستمر حتى نهاية الشهر الفضيل. ويتضمن المعرض لوحات فنية تضم آيات قرآنية مرسومة بأجمل فنون خط اليد. ويركز المعرض على قيم التسامح والتي سيصورها الفنانون بمختلف اللغات. تضم قائمة الفنانين المشاركين الفنان كريم جبّاري، والذي يستخدم الخط الكوفي والخط المغربي، بينما تقدم مجموعة آرت نور أسماء الله الحسنى في شهر رمضان، وهو معرض فني يسعى للتركيز على القيم الحقيقية لشهر رمضان المبارك من خلال التركيز على قيم الخير والتسامح.

يمكن لزوّار المول المشاركة في مبادرة خيرية تنظمها دبي العطاء وهي مبادرة «حجوزات 2030»، إذ يمكن للزوّار الصغار تصوّر وظيفة أحلامهم داخل منصة «بئر الأمنيات لوظائف الأحلام» التفاعلية.

ابن بطوطة مول

يتعاون ابن بطوطة مول مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقديم تجربة تفاعلية لزوّاره في ردهة الهند من 5 مايو الجاري وحتى 6 يونيو المقبل، وتظهر هذه التجربة معاناة اللاجئين والأسباب التي دفعتهم لترك أوطانهم باستخدام تقنية الواقع الافتراضي.

السيف

زوّار وجهة السيف على موعد مع سوق رمضان الليلي خلال الشهر الفضيل، وينظم السوق في أوقات الإفطار والسحور.

لا مير

بمناسبة حلول شهر رمضان سيقوم لا مير بإضافة ديكورات مستوحاة من الشهر الفضيل في المطاعم والمحلات التجارية احتفاءً بالشهر الكريم.

ذا بييتش، جميرا بيتش ريزيدنس

يحتفي ذا بييتش بالوحدة والروح الجماعية خلال شهر رمضان الفضيل من خلال مجموعة من الفعاليات التي تشجّع الزوّار على التعاون والمحافظة على نشاطهم خلال الشهر الفضيل. وتتنوع الأنشطة التي يقدّمها ذا بييش لتضمن استمتاع جميع زوّاره بالأجواء الرمضانية، إذ يقدّم المركز جلسات يوغا مجانية، ويستضيف معرضاً للفنون والحرف الخاصة بشهر رمضان والعيد، كما يتضمن حائطاً خاصاً للأفراد للتعبير عن الأشياء التي تشعرهم بالامتنان.