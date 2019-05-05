مكياج سموكي ناعم يمنحك أنوثة فائقة... هكذا تطبقينه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 مايو 2019 03:39 مساءً - المكياج السموكي الناعم إحدى أساليب المكياج الرائجة جداً في الوقت الراهن، فهو يمنح المرأة إطلالة أنيقة ومفعمة بالأنوثة بعيداً عن التكلف والمبالغة. فإذا كنت من محبات المكياج الدخاني الناعم، تعلمي تطبيقه بخطوات سهلة.



تحضير البشرة

تحضير البشرة قبل وضع المكياج خطوة أساسية للحصول على مكياج مشرق وأنيق، لذلك قومي في البداية بتنظيف بشرتك جيداً، ومن ثم ترطيبها بالكريم المرطب. بعدها، طبقي كريم الأساس والكونسيلر بكمية قليلة، وذلك لتوحيد لون البشرة والحفاظ على طلة ناعمة غير مبالغ فيها.



مكياج العيون

طبقي ظلال العيون باللون الرمادي الفاتح على الجفن العلوي لناحية العين الداخلية، كذلك طبقي القليل منه عند منتصف العين. ضعي ظل العين باللون الرمادي الداكن عند وسط الجفن العلوي، واحرصي على مزجه جيداً مع الظل الرمادي الفاتح. ظللي وسط الجفن العلوي لناحية الجهة الخارجية للعين بالظل الأسود، واحرصي على سحبه الى الأعلى قليلاً ومزجه مع الظل الرمادي الداكن. من ثم، حددي الجفن العلوي بالأيلاينر الأسود، مع لمسة من الكحل الأسود داخل العين، بعدها ضعي طبقات عدة من الماسكرا للحصول على رموش طويلة وكثيفة.



أحمر الشفاه

بإمكانك اختيار لون أحمر الشفاه الذي ترغبين فيه، أو الذي يتلاءم مع ملابسك، إلا أنه من الأفضل استخدام أحمر الشفاه النيود أو الزهري الناعم للحفاظ على مكياج هادئ. أما الخطوة الأخيرة، فتكون بتطبيق البلاش الوردي للحصول على إطلالة متوهجة ومشرقة.

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