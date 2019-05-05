أفضل الخلطات الطبيعية لتبييض الجسم... نتائجها فعالة وسريعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 مايو 2019 03:39 مساءً - تصاب مناطق عدة من جسم المرأة بالبقع الداكنة والتصبغات، وذلك لأسباب كثيرة ومختلفة، إلا أنها تؤثر سلباً في إطلالة المرأة وأنوثتها. لكن يمكنك التخلص من اسوداد بشرة الجسم من خلال خلطات طبيعية فعالة وسريعة النتائج، سنعرفك إليها في هذا المقال.



وصفة حليب جوز الهند والأناناس

اخلطي كوباً واحداً من كل من حليب جوز الهند وعصير الأناناس الطازج. وحين يصبح الخليط متجانساً، ادهني به كافة المناطق ذات اللون الداكن في جسمك، وذلك بحركات دائرية بواسطة أطراف أصابعك. كرري هذه الوصفة مرة يومياً قبل الاستحمام، حتى اختفاء كل البقع الداكنة من جسمك.



وصفة عصير الليمون وعصير الخيار

قومي بمزج نصف كوب من عصير الليمون مع نصف كوب من عصير الخيار. ثم، دلكي بالمزيج البقع الداكنة في جسمك واتركيه لمدة عشرين دقيقة. بعدها، شطّفي جسمك بالمياه الفاترة.

واظبي على تطبيق هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، وذلك حتى الحصول على النتائج المرجوة.



وصفة العسل وزيت اللوز

اخلطي نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز مع ملعقة صغيرة من كل من العسل وعصير الليمون. حركي الخليط جيداً، من ثم أضيفي إليه بشكل تدريجي ملعقة صغيرة من الحليب البودرة، واستمري في الخلط الى أن تصبح المكونات متجانسة.

طبّقي هذه الوصفة على مناطق جسمك التي تريدين تبييض لونها واتركيها لمدة ربع ساعة. بعدها، استحمي بالمياه الفاترة.

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