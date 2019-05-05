تسريحات شعر صيف 2019... مفعمة بالأنوثة والحيوية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 مايو 2019 03:39 مساءً - سواء كان شعرك طويلاً أم متوسط الطول أو قصيراً، فلا بد أنك تطمحين دائماً الى الحصول على تسريحة شعر أنيقة وعصرية تبرز أنوثتك وتمنحك إطلالة متكاملة ومثالية. انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أجمل تسريحات شعر صيف 2019، التي استوحيناها من موقع إنستقرام، فاختاري من بينها ما يناسب ذوقك وطول شعرك.



- تسريحة الكعكة المنخفضة مع الخصلات المنسدلة

إنها تسريحة في غاية الأناقة والنعومة، كما أنها ملائمة جداً لأجواء الصيف الحارة، حيث أنها تمنع إصابتك بتعرق الرقبة، وتشعرك بالحيوية. ولإضفاء العصرية على تسريحة الكعكة المنخفضة، اتركي بعض خصلات الشعر منسدلة من أمام الأذنين على طريقة النجمة كيندال جينر.



- تسريحة الكعكة الثلاثية

هذه التسريحة خيار مثالي لصاحبات الشعر القصير والمتوسط الطول، وعلى رغم غرابتها، إلا أنها ستعزز من أنوثتك وتمنحك إطلالة حيوية وعصرية. إضافة الى أنها تسريحة سهلة جداً، بحيث تقسمين شعرك من الخلف الى ثلاثة أقسام، وتلفين كل قسم على حدة على شكل كعكة، وتزينين كل كعكة بمشبك شعر مميز تختارينه بحسب رغبتك.



- تسريحة الشعر المجعد مع الغرة النصفية المسدودة

هذه التسريحة ملائمة جداً لصاحبات الشعر الكاريه القصير، فهي تسريحة عملية جداً وعصرية، وتقيك من التعرق. فإذا لم يكن لديك الكثير من الوقت، ستشكل لك تسريحة الشعر المجعد مع الغرة النصفية المسدودة خياراً مثالياً لك، إذ يكفي أن تتركي شعرك المجعد منسدلاً من الخلف، وتعتمدي الغرة النصفية المشدودة وراء الأذنين، والمثبة بدبوسين ناعمين.



- تسريحة ذيل الحصان العصرية

من المعروف أن تسريحة ذيل الحصان هي تسريحة كل المواسم، وتلاقي رواجاً كبيراً بين النساء من مختلف الأعمار. فاعتمديها هذا الصيف بطريقة عصرية جداً ومميزة، بحيث تشدين شعرك الناعم الى الخلف على شكل ذيل حصان، ومن ثم تزينين بداية الذيل ونهايته بربطات ناعمة باللون الذي ترغبين به.

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