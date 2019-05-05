جيجي حديد تعتمد صيحة "التاي- داي" .. هل اعجبتكِ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 مايو 2019 03:39 مساءً - يبدو أن عارضة الأزياء، جيجي حديد، متحمسة لتجربة أحدث صيحات الموضة لهذا الربيع. أثناء تواجدها في نيويورك، ارتدت "حديد "خمسة اتجاهات ربيعية رئيسية في إطلالة واحدة.



ظهرت جيجي حديد معتمدة تي شيرت من صيحة "التاي - داي" بتوقيع بولو polo، صيحة عائدة من التسعينات، وهي عبارة عن أزياء مصبوغة بألوان ربيعية متداخلة، ونسقت معه بنطلون أبيض بصيحة "الكروب" الذي يكشف عن جزء من الساق، كذلك انتعلت زوج من الأحذية الرياضية، كذلك حملت حقيبة مطبعة بالـ "تاي -داي" أيضاً، بتوقيع دار برادا Prada. وأخيراً أكملت إطلالتها بعقد من حبات اللؤلؤ الرائج هذا العام.



طبقي إطلالة جيجي حديد بصيحة "التاي-داي"

الـ تي شيرت الذي اعتمدته جيجي حديد والمطبع بصبغات مبهجة على طريق "التاي داي" يعد القطعة الأبرز في إطلالتها، ليس فقط لأنه أحد الاتجاهات التي احتلت مكانة بارزة على ممشى العروض، لكنها أيضاً اختياراً عصرياً يعيدنا إلى روح موضة التسعينات، حتى أننا قد نجد قطعة من "التاي داي" في خزانة الأمهات.



ظهرت صيحة الصباغة المتداخلة بهذه الطريقة في اختيارات عديدة، مثل التي شيرت و التنانير الصيفية المبهجة، وأيضاً الفساتين المطبعة بالكامل بألوان الصيف، أو حتى بظلال داكنة تتداخل لتكون شكل مموه.

Advertisements



يمكنكِ تطبيق هذه الصيحة بسهولة، و الذهاب إلى القطعة الأكثر رواجاً من "التاي- داي" وهي التي شيرت القطني، وتنسيقه مع جينز أو شورت صيفي أنيق.



كذلك، يمكنكِ تطبيق صيحة "التاي داي" في إطلالة رسمية أو مسائية، من خلال اعتماد فستان من خامة ناعمة، مثل الساتان والشيفون، ومطبع بالصبغات المتداخلة، خاصة وأن الموضة توفر أطوال متفاوتة ترضي الجميع، حتى المحجبات.

تابعي أيضاً:

البنطلون الجلد اختيار عصري للربيع.. وهكذا اعتمدته ميريام فارس

بريانكا شوبرا تعيد تايور التسعينيات إلى الواجهة .. هل استوحته من الأميرة ديانا؟

أفكار مستوحاة من إطلالات الشهيرات لتنسيق بنطلونات أحدث موضة