طلة الجلد : كيف تنسقينها ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 مايو 2019 03:39 مساءً - أزياء الجلد موجودة في خزانة كل امرأة ورأيناها هذا العام على منصات أهم الدور العالمية للأزياء فكيف تنسقيها بطريقة مميزة ؟

يساعد الجلد، سواء كان طبيعياً أو اصطناعياً، على تكريس القوّة الكامنة في المرأة. وقد ظهر بكثرة على منصّات العرض هذا الموسم، على شكل فساتين أو تنانير أو حتّى معاطف وجاكيتات. وأبرز أشكاله كان الجلد غير اللامع، أمّا التصاميم، فأتت بقصّات واسعة أو ضيّقة تلتصق بالجسم، فيما تنوّعت بين القصيرة والطويلة.



نصائح لإتقان طلّة الجلد

- ابحثي عن القصّات المحدّدة التي تؤطر قوامك وتضفي على إطلالتك الكثير من الرقيّ.



- ابتعدي عن القصّات التي تلتصق بالجسم، إلا إذا كنت تملكين جسماً رشيقاً. هذا لأنّ الجلد يجذب الأنظار نحو تفاصيل الجسم، وقد يجعل بعض المناطق فيه تبدو أكبر ممّا هي عليه.

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- الأكسسوارات المعدنيّة تبدو خياراً جميلاً لإكمال أناقة القطع الجلديّة.



- إذا اخترت أحد فساتين الجلد التي يبدو أنّها ستكون من صيحات الموضة هذا الموسم، ارتدي معها بنطلوناً لطلّة شبابية محبّبة.

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