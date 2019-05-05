فساتين زهرية ناعمة كشفت عن أنوثة النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 مايو 2019 03:39 مساءً - اللون الزهري كما هو معروف عنه، من أكثر الألوان نعومة وجمالًا، ولا سيّما بدرجاته الفاتحة والزاهية، وهو أحد أبرز صيحات الموضة التي شاهدناها ضمن مجموعات دور الأزياء العالمية لموسم ربيع وصيف 2019، وقد شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات العربيات، وقد اعتمدن مؤخرًا اطلالات في فساتين سهرة زهرية، كشفت عن أنوثتهنّ بطريقة مثالية، وإليكِ بعض الأمثلة.



بلقيس فتحي في فستان باللون الزهري من أليكس بيري:



من المعروف عن بلقيس فتحي خياراتها الأنثوية والأنيقة، ولا سيّما في فساتين السهرة، ومؤخرًا وفي إحدى الحفلات، شاهدناها في فستان زهري مميز اختارته من “أليكس بيري” Alex Perry قصّته ضيقة وأكتافه بارزة، أما أكمامه فطويلة تصل إلى الأرض، أضفت عليه لمسات دراماتيكية، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية فاخرة.







مايا دياب في فستان زهري من نيكولا جبران:



أما مايا دياب فقد ارتدت اللون الزهري بأسلوبها الخاص، حيث اختارت فستانًا مبتكرًا من تصميم “نيكولا جبران” Nicolas Jebran، جمع بين الجلد والتول، وهذا المزيج المميز جمع بين الأنوثة والعصري، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي، وبعض المجوهرات الناعمة.





درة زروق في فستان زهري من جورج حبيقة:



شاهدنا درة زروق هذا العام في عدد من الاطلالات المميزة، منها هذه الاطلالة الناعمة باللون الزهري التي اختارت فيها فستانًا من “جورج حبيقة” Georges Hobeika بقصة مكشوفة الأكتاق ومنسدلة، وقد نسقت معه حقيبة براقة باللون الفضي، ومجوهرات ماسية ناعمة.

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شاهدي كيف كشف اللون الزهري عن أنوثة النجمات العربيات في اطلالات مميزة في فساتين السهرة.

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