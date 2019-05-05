5 أحذية لا تستغنى عنهم النجمات في رحلات السفر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 مايو 2019 03:39 مساءً - لم تعد أزياء المطارات مقتصرة على القطع المريحة فحسب، بينما تحولت إلى ساحة لاستعراض أحدث الصيحات، لكن بما يوفر الراحة. نتابع النجمات والشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي ونشاهد كيف تغير مفهوم ازياء المطار.

عند الحديث عن أزياء المطار، يحتل الحذاء المكانة الأهم، فإذا تحملت امرأة ملابس غير مريحة لن تتحمل على الإطلاق حذاء يعوق حركتها أو يشعرها بالألم، لا سيما إذا كانت بصدد سفرة طويلة.

هناك 5 صيحات من الأحذية العصرية لا تتخلى عنها النجمات داخل المطار، نستعرضها في السطور التالية لنلهمكِ بالأسلوب المناسب لكِ:



1-الحذاء الرياضي

بديهي أن يكون السنيكرز أو الحذاء الرياضي هو الأفضل لرحلات السفر، ليس فقط لأنه قطعة مريحة، بينما لأنه تصميم أنيق ويناسب جميع الأزياء تقريباً، حتى البدلات.



2- الصنادل المطاطية

تفضل النجمة ريهانا الصنادل المصممة بكعب مطاطي، ورغم ارتباط هذه القطعة بالمسابح، إلا أنها تنسقها مع زوج من الجوارب المُصقلة لتحميها من البرد خلال رحلة الطيران. الصنادل المطاطية تناسب الملابس الكاجوال .. شاهدي كيف نسقتها ريهانا.



3- أحذية جلد بكعب مربع

بعض النجمات تفضل اعتماد ملابس شبه رسمية في المطار، لذلك نلاحظ تفضيلهم للـ أحذية الجلد لكن عادة ما تكون مصممة بكعب مربع محدود الطول.

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4- جزمات الكاحل

من أفضل الاختيارات لأزياء المطارات هي جزمات الكاحل لأنها تحقق الأناقة و الراحة و الرفاهية، كما أن طرق تنسيقها عصرية وتناسب أكثر من ستايل، ولا يقتصر هذا الموديل على الشتاء بينما هي اختيار أنيق في الصيف، لا سيما مع الطقس البارد داخل الطائرة.



5- حذاء "اللوفر"

عادة تلجأ النساء اللواتي يفضلن الإطلالات الرسمية وفي الوقت نفسه يزعجهن الكعب العالِ إلى حذاء اللوفر المصمم بستايل رسمي وفي الوقت نفسه يحقق الراحة، ويبدو أن هذا التصميم يناسب أيضاً رحلات السفر إذا قررت المرأة أن تعتمد أزياء رسمية بعض الشيء مثل السترات أو القمصان النسائية.

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