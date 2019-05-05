فيديو| "خرابة بيوت".. كيف تحدثت أصالة عن أنغام منذ زواجها حتى الآن؟

هجوم حاد وجهته المطربة السورية أصالة نصري، للفنانة أنغام، منذ إعلان زواجها في فبراير الماضي من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، رغم زواجه وقتها من ياسمين عيسى ابنة شقيقة زوجها طارق العريان، حوَّل علاقتهما من صداقة حميمية وأخوة كما اعتادت كل منهما التأكيد مسبقًا إلى عداوة وخلافات مستمرة، تفاوتت طريقتهما في التعبير عنها منذ بدايتها حتى الآن.

"غدارة وخرابة البيوت"، هي أحدث العبارات الهجومية التي أطلقتها أصالة نصري واصفة زميلتها أنغام، خلال حوارها أمس في برنامج "عايشة شو"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وذلك بعد 3 أشهر من إعلان أنغام عن زواجها الأخير، مشيرة إلى أنها لم تكن على علم بعلاقة الثنائي قبل زواجهما لكنها لم تعاتب أنغام ولم تتحدث معها بهذا الشأن، وفضلت تجنبها تمامًا وحذفها من قائمة أصدقائها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت أصالة إلى أنها شعرت بالغدر بسبب ما فعلته أنغام، وأن صداقتهما من المستحيل أن تعود كما كانت على الإطلاق، خاصة أن الكثيرين كان يصنفهما على أنهما شقيقتان، مؤكدة أنها لن تقبل اعتذارها لأن ما فعلته تصرف لا يمكنها التسامح معه، قائلة: "أنا لا أتسامح في خراب البيوت، فمهما كان الحب والعشق، يوجد أطفال وبيت قائم".

وكانت أصالة قد شنت هجومًا سابقًا على أنغام، خلال حوار لها مع مجلة إماراتية في مارس الماضي، قائلة إنها أسقطت أنغام من حساباتها، لافتة إلى أنها تعرف بعض التفاصيل التي "لا تقال" ولا يعرفها البعض عن أنغام.

وعلى الرغم من العبارات الصريحة التي أطلقتها المطربة السورية بحق أنغام، إلا أنها اتبعت نهجًا آخر في بداية الأزمة منذ إعلان المطربة المصرية زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، حيث اكتفت حينها أصالة بالإشارة إلى رفضها لتلك الزيجة، التي تسببت لاحقًا في انفصال ابنة شقيقة زوجها طارق العريان عن الموزع بعد زواجه الثاني.

وكتبت أصالة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الفنّ إن لم ينق روح صاحبه من دناءات الحياة، وإن لم يرتقِ به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه"، ما اعتبره كثيرون رسالة موجهة للفنانة أنغام، بعد إلغائهما متابعة بعضهما البعض.

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وحاولت أصالة التهرب من الحديث عن الأزمة في بدايتها، خلال لقائها مع "إيلاف" على هامش حفلها في مهرجان "هلا فبراير" في الكويت، نافية وجود خلافات بينها والمطربة أنغام، قائلة: "أنغام حبيبتي".

وعلى الجانب الآخر، تواصل أصالة دعمها غير المباشر لياسمين عيسى، طليقة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وابنة شقيقة زوجها طارق العريان، على مواقع التواصل الاجتماعي عقب زواجه من المطربة أنغام، إذ هنأتها بعيد ميلادها واصفة إياها بـ"الوفية"، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "ياسمينة الحبيبة كل سنة وأنتي بخير.. أنتي بتستحقي الخير والسعادة والاستقرار والوفا يا وفية".

كما ظهرت أصالة ممسكة بيد ياسمين عيسى، خلال تواجدهما في احتفالية الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها، الشهر الماضي، وهو الدعم الذي ردت عليه "عيسى" عبر حسابها بموقع "إنستجرام" قائلة: "رب أخت لم تلدها أمك.. مرات خالي اللي الأيام أثبتت الطيبة والحنية والجدعنة.. بحبك أصالة".

وكان أحمد إبراهيم قد تزوج من الفنانة أنغام منذ عدة أشهر، بعد أن أشرف لمدة عام كامل على ألبومها الغنائي الجديد "حالة خاصة جدا"، ويحرص على إظهار محبته لها من خلال عدد من اللفتات الرومانسية متجاهلا الانتقادات المتواصلة من قبل رواد السوشيال ميديا وبعض المقربين بسبب زوجته الأولى ياسمين عيسى.

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