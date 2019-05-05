تعرف على فوائد حليب الشوفان

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
أفادت مجلة "إن ستايل" الألمانية بأن حليب الشوفان يعد أفضل أنواع الحليب النباتية مقارنة بحليب الصويا وحليب اللوز.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن حليب الشوفان يمتاز بأنه يساعد على الشعور بالشبع ويحارب هجمات الجوع الشديد، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية والدهون الصحية.
ويعمل حليب الشوفان أيضا على خفض الكوليسترول ويتمتع بتأثير مثبط للالتهابات، كما أنه يحفز نمو البكتيريا الصحية، فضلا عن أنه يعمل على تقوية العظام والأظافر.
ومن ناحية أخرى يمتاز حليب الشوفان بقوام مشابه لقوام حليب الأبقار، وبالتالي فإنه يعد الأنسب للحصول على الرغوة اللذيذة عند تحضير الماكياتو والموكا والكابتشينو. كما أن مذاقه محايد ولا يطغى على مذاق هذه المشروبات.
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