قبل بداية شهر رمضان إليكم قائمة بأبرز حسابات الطهي العربيّة على إنستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

يتطلّع كلّ منا لوجبة مشبعة بعد الصيام في شهر رمضان المبارك، ويبحث الجميع عن حسابات الطهي على إنستجرام، تلك التي تقدّم ابتكارات جديدة وتلهمكم أطباقاً تجربونها في موائد الإفطار والسحور. إليكم قائمة بأبرز حسابات الطهي العربيّة على إنستجرام حسب مجلة "VOGUE".

أحمد الزميل

https://www.instagram.com/ahmadalzamel/

هو مدوّن طهي كويتي، كتب في وصف صفحته على انستجرام “أيَوّع الشبعان” وهو في الواقع ما يقوم به أحمد، إذ يقدّم تجاربه الممتعة في المطبخ ببساطة وبدون أي تكلّف، وتتنوّع الأطباق التي يقدّمها بين الحلويات، والمشروبات، وحتى الأطباق العربيّة لتجذب أنظار 3.2 مليون متابع.

https://www.instagram.com/15smeals/

بدأت فكرة هذا الحساب بالتعاون بين شقيقات سعوديات يقدمن فيه وصفات سريعة وسهلة من مطبخ المنزل. وقد تخطى نجاحه 5 ملايين متابع، إضافة إلى قناة رائدة على موقع يوتيوب، وقد صدر عنهن أكثر من كتاب طهي يتضمن وصفاتهن المبتكرة.

نهى عماد

https://www.instagram.com/noha.kitshe/?utm_source=ig_embed

هي زوجة وأم بدأت مدونتها في للطهي مدفوعة بالشغف والحب لهذا المجال، وتتنوع الوصفات التي تقدّمها بين الأطباق المحلية والعالميّة.

هند الفوزان

https://www.instagram.com/hind_alfawzan/

Advertisements

تجتمع لدى مدونة الطهي السعوديّة، وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، هند الفوزان موهبة الطهي والتصوير معاً، فعدا عن الوصفات السهلة والسريعة التي تقدمة لمتابعيها، تمتع هند أنظارهم كذلك بصور احترافية خلابة لكل طبق تتهوه.

هي بالتأكيد أحد الحسابات التي يجب متابعتها في رمضان.

Hungry Egyptian

https://www.instagram.com/hungryegyptian/

بين السوشي والباستا والأطباق العالميّة، تجد الشقيقتان القائمتان على هذا الحساب شغفهن للأطباق العالميّة، فقد ولدتا لأم لبنانيّة-فرنسيّة، وأب مصري، وعاشتا حياتهما في التنقل بين لندن وباريس والقاهرة.

عمر الشراوي

https://www.instagram.com/omarsfood/?utm_source=ig_embed

هو مدون طعام مصري يهوى وجبات الفطور تحديداً. ويقدّم العديد من الخيارات المتنوّعة والخفيفة على صفحته في إنستجرام، بالإضافة إلى توصيات للمطاعم الأبرز في مصر.

رنيم جودة

https://www.instagram.com/raneens.table/

بدأت الطاهية رنين جودة مدونتها في 2016، بعد أن علّمت نفسها فنون الطهي مدفوعة بالشغف والطموح. تجدونها اليوم في موقع رسمي يحمل اسم طاولة رنين، وقناة يوتيوب تحمل نفس الاسم.