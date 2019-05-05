عدم نموّ الأظافر.. أسبابه وسبل معالجته

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 مايو 2019 01:40 مساءً - يتراوح متوسّط نمو أظافر اليدين من 3 إلى 4 ميليمترات في الشهر في حين تنمو أظافر القدمين بين 1.6 و1.8 ملليمتر. إلا أنه وفي بعض الحالات يكون نمو الأظافر بطيئاً وضعيفاً والسبب يعود إلى عوامل عدة منها ما هو صحيّ ومنها ما يتعلق بعادات سيئة نمارسها بشكل يومي.

إليكِ أبرز الأسباب التي تقف عائقاً أمام نموّ أظافرك بشكل طبيعي.



1- النظام الغذائي

يرتبط النظام الغذائي الذي تتبعينه بشكل مباشر بصحّة أظافرك حيث أن نقص الفيتامينات التي يؤمنها نظامك الغذائي من شأنه أن يضعفها ويعرّضها للهشاشة والتكسّر. اختاري أطعمة غنيّة بالمعادن والفيتامينات تساعد في تعزيز صحة الأظافر ونموّها.



2- مشاكل في الهرمونات

إن اختلال توازن الهرمونات في الجسم يؤدي إلى إضعاف الأظافر ويقف عائقاً أمام نموّها بشكل طبيعي وصحّي. فعلى سبيل المثال، تنمو الأظافر بشكل أسرع وأقوى عندما تكون المرأة حاملاً، في حين تبدأ بالتباطؤ خلال فترة الرضاعة.



3- استخدام مستحضرات غنية بالمواد الكيميائية

عندما تستخدمين المناكير بشكل مستمر ومزيل الطلاء الغنيّ بالأسيتون فإن هذا الأمر يتسبب في إرهاق الأظافر وترقّقها، وبالتالي يصبح نموّها أصعب. لذا من الأفضل الابتعاد عن التركيبات الغنيّة بالمواد الكيميائية واختيار مناكير خال من المواد الضّارة.

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4- جفاف الأظافر

لا يتسبّب جفاف الأظافر فقط بتقصّفها وتعرّضها للكسر، إنما أيضاً يعيق نموّها بشكل سريع. احرصي على ترطيب أظافركِ بشكل يومي من خلال استخدام الزيوت الطبيعية والكريمات المتوافرة في الأسواق لهذه الغاية.



5- تقليم الأظافر

إن عملية تقليم الأظافر بشكل خاطئ من خلال استخدام مبرد خشن تؤدي إلى تكسّرها وإتلافها. استعيني بمبرد ناعم وقلّمي أظافركِ باعتدال.



اختاري من مجموعات مستحضرات العناية بالأظافر المتوافرة في الأسواق التركيبة التي تعزّز قوّتها وتسرّع في عملية نموّها بشكل صحيّ.