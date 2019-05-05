"كل صورة بمليون دولار".. كيم كاردشيان تطالب بتغريم شركة قلدت فساتينها

قلدت شركة "ميسغايديد" الأمريكية، ملابس نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية "كيم كارداشيان"، ونشرت على صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" عددًا من صور الفساتين التي ارتدتها كيم في مناسبات عدة.

رفعت "كيم" دعوى قضائية ضد الشركة التي سرقت أفكار ملابسها وطالبت بـ 10 ملايين دولار كتعويض من الشركة، إلا أن فريقها القانوني خفض المبلغ إلى 5 ملايين دولار، أو ما يعادل قرابة مليون دولار للمنشور الواحد، بحسب صحيفة" ديلي ميل" البريطانية.

وقالت كارداشيان: "من المحبط رؤية شركات الأزياء وهي تسرق تصاميم بذل فيها العرق والدم من قبل المصممين، الذي تعبوا للوصول لأفكارهم".

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حققت كيم كاردشيان حلمها بتصدر غلاف مجلة "فوج" مؤخراً بعدما ظهرت منفردة على غلاف المجلة الشهيرة، حيث ظهرت على الغلاف بصورة لها وحدها بينما داخل المجلة التقطت لها صورة بجانب أطفالها الثلاثة.

وأكدت كيم أنها كثيرا ما حلمت بتلك اللحظة منذ أن كانت طفلة تحرص والدتها على شراء المجلة، وتتخيل نفسها على الغلاف وحدها.

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