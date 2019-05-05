فيديو| كنزي عمرو دياب ترقص مع صديقتها.. ومعلقون: "أبوكي عارف؟"

نشرت كنزي دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، مقطعًا مصورًا راقصًا لها بصحبة إحدى صديقاتها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "كنزي" في المقطع، وهي ترقص بمهارة عالية وأداء سريع بصحبة صديقتها، وارتدت ملابس رياضية مكونة من "تي شيرت" أبيض واسع كشف عن خصرها وسروالًا رماديًا.

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وحظي الفيديو بإعجاب الكثير من متابعي كنزي، الذين أشادوا بمرونتها ولياقتها البدنية العالية، وطالبوها بالرقص على أغنيات أجنبية أخرى، فيما انتقدها متابعون عرب، مشيرين إلى جرأتها بما لا يتناسب مع المجتمع العربي، وجاء أحد تعليقاتهم كالآتي: "أبو عبدالله عارف بالكلام دا؟".

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