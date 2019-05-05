نشرت كنزي دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، مقطعًا مصورًا راقصًا لها بصحبة إحدى صديقاتها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "كنزي" في المقطع، وهي ترقص بمهارة عالية وأداء سريع بصحبة صديقتها، وارتدت ملابس رياضية مكونة من "تي شيرت" أبيض واسع كشف عن خصرها وسروالًا رماديًا.
وحظي الفيديو بإعجاب الكثير من متابعي كنزي، الذين أشادوا بمرونتها ولياقتها البدنية العالية، وطالبوها بالرقص على أغنيات أجنبية أخرى، فيما انتقدها متابعون عرب، مشيرين إلى جرأتها بما لا يتناسب مع المجتمع العربي، وجاء أحد تعليقاتهم كالآتي: "أبو عبدالله عارف بالكلام دا؟".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| كنزي عمرو دياب ترقص مع صديقتها.. ومعلقون: "أبوكي عارف؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.