الحب الحقيقي.. "فانس وجين" يرحلان معا بعد 45 عاما من الارتباط

بعد حياة مليئة بالحب والوفاء، جاءت محطة النهاية لتفرق بين زوجين جمعها ارتباط 45 عاما، رحل الزوج أولا ثم لحقته زوجته في اليوم نفسه، فكما عرفا الحياة معا، فارقاه بهدوء.

كان "فانس" البالغ من العمر 75 عامًا يزور زوجته "جين" صاحبة الـ 70 عاما بشكل يومي في مركز الرعاية بالمستشفى، التي حُجزت بها لعجزها عن الحركة والتنقل بسبب مرضها.

وفاء ليس له مثيل تمتع به الزوجين اللذان عاشا مع بعضهما أكثر من 45 عامًا حيث رفضا أن يستمر حبهم في الحياة فقط، وأصيب الزوج بالإنفلونزا ونقل على الفور إلى المستشفى بجوار زوجته، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وتدهورت الحالة الصحية لـ"فانس" مما أدى إلى وفاته في المستشفى، وكانت آخر مكالماته قبل دقائق من ذلك لزوجته الحبيبة، والتي ذهب أحدهم لنقل الخبر لها في المستشفى، فوجدوها قد أسلمت الروح في هدوء داخل غرفتها.

وترى العائلة، أن ما حدث هو "الحب الحقيقي"، فقد رافقا بعضهما البعض خلال رحلة الحياة، ودفنا معا.

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