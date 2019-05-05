نصائح لتفادي ارتفاع درجات الحرارة في رمضان

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية "dmc"، إن ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الإثنين الموافق أول يوم رمضان، ومن هذا المنطلق يجب على الجميع اتخاذ الاحتياطات الصحيحة لتجنب العطش في أثناء نهار رمضان.

وقدمت الدكتورة مريم عصام استشاري التغذية، لـ "هن" بعض النصائح لتجنب العطش والجوع في الصيام ومنها:

اتباع السنة النبوية وتأخير تناول وجبة السحور.

شرب أكثر من لترين ماء خلال فترة الفطار، وذلك بتقسيمها كوب كل ساعة.

الابتعاد عن تناول الوجبات الدسمة.

البقاء في أماكن بعيدة عن الشمس.

التقليل من النشاط البدني خلال الصيام لتجنب فقد الماء.

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ممارسة الرياضة والنشاط البدني بعد الفطار واستغلال ذلك النشاط في شرب الماء والعصائر.

يجب تناول كوب حليب يوميًا.

التقليل من شرب النسكافية والقهوة والشاي والمنبهات.

تناول الفواكة والخضروات المليئة بالماء والألياف.

تجنب الأطعمة المقلية والمليئة بالتوابل.

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