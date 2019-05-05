الإسدال من الملابس لا تستغني عنها السيدات في شهر رمضان، حيث تلجأ لها عند نزولها لصلاة التراويح وخاصة في اليالي الحارة.
وتقدم مصممة الأزياء وخبيرة الموضة، رشا فتحي، لـ "هن" بعض النصائح للفتيات تساعدهن على اختيار الإسدال المناسب عند الخروج في شهر رمضان الكريم، ومنها:
الابتعاد عن الخامات التي يكثر فيها الشغل اليدوي والغرز.
اللجوء للخامات القطنية والابتعاد عن البوليستر والخيوط الصناعية.
الاعتناء بأن يكون الإسدال دائمًا على الموضة لتحقيق الأناقة.
الابتعاد عن ارتداء الإسدال ذات الشكل التقليدي فينعكس ذلك على نفسية المرأة.
أفضل خامة للإسدال هي الكروهات المخططة.
كانت هذه تفاصيل خبر نصائح لاختيار الإسدال المناسب في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.