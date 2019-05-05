نصائح لاختيار الإسدال المناسب في رمضان

الإسدال من الملابس لا تستغني عنها السيدات في شهر رمضان، حيث تلجأ لها عند نزولها لصلاة التراويح وخاصة في اليالي الحارة.

وتقدم مصممة الأزياء وخبيرة الموضة، رشا فتحي، لـ "هن" بعض النصائح للفتيات تساعدهن على اختيار الإسدال المناسب عند الخروج في شهر رمضان الكريم، ومنها:

الابتعاد عن الخامات التي يكثر فيها الشغل اليدوي والغرز.

اللجوء للخامات القطنية والابتعاد عن البوليستر والخيوط الصناعية.

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الاعتناء بأن يكون الإسدال دائمًا على الموضة لتحقيق الأناقة.

الابتعاد عن ارتداء الإسدال ذات الشكل التقليدي فينعكس ذلك على نفسية المرأة.

أفضل خامة للإسدال هي الكروهات المخططة.

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