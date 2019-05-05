لايف ستايل

نصائح لاختيار الإسدال المناسب في رمضان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

الإسدال من الملابس لا تستغني عنها السيدات في شهر رمضان، حيث تلجأ لها عند نزولها لصلاة التراويح وخاصة في اليالي الحارة.

وتقدم مصممة الأزياء وخبيرة الموضة، رشا فتحي، لـ "هن" بعض النصائح للفتيات تساعدهن على اختيار الإسدال المناسب عند الخروج في شهر رمضان الكريم، ومنها:

الابتعاد عن الخامات التي يكثر فيها الشغل اليدوي والغرز. 

اللجوء للخامات القطنية والابتعاد عن البوليستر والخيوط الصناعية.

Advertisements

الاعتناء بأن يكون الإسدال دائمًا على الموضة لتحقيق الأناقة.

الابتعاد عن ارتداء الإسدال ذات الشكل التقليدي فينعكس ذلك على نفسية المرأة.

أفضل خامة للإسدال هي الكروهات المخططة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نصائح لاختيار الإسدال المناسب في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا