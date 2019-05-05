حلول بسيطة للتخلص من رائحة الفم في رمضان

يعاني الكثير في نهار رمضان من مشكلة رائحة الفم الكريهة، نتيجة جفاف الفم، وإفرازات المعدة التي لا تجد شيء لتهضمة.
صحيفة "البيان" نشرت بعض الحلول التي تساعد في التخلص، من تلك الرائحة الكريهة، ومنها:
الإكثار من شرب الماء في ساعات الإفطار.
الابتعاد عن التدخين بعد الوجبات أو التخفيف منه قدر الإمكان.
عدم الإكثار من شرب القهوة، لأنها تتميز برائحة قوية تستمر لفترة طويلة وبالتالي تسبب رائحة الفم الكريهة.
الابتعاد عن الأطعمة السكرية قدر الإمكان، إذ يعتبر السكر الغذاء المثالي للبكتريا في الفم، والتي تسبب بدروها رائحة الفم الكريهة.
الابتعاد عن الأطعمة التي تنشط رائحة الفم، كالبصل والثوم والبهارات.
تقسيم الوجبات إلى عدة حصص صغيرة لتجنب مشاكل الهضم والانتفاخ والغازات، والتي تؤثر على رائحة الفم.
تناول البقدونس الطازج، فهو يعتبر معقمًا طبيعيًا يساعد في التخلص من الروائح الكريهة.
تناول الأطعمة الحمضية كالبرتقال والليمون، الذين يحفزان الغدد اللعابية.
تنظيف الأسنان، واستخدام غسول منظف ينعش الفم والنفس.
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