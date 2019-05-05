تعرف على أبرز 3 أحداث فلكية ترسم ملامح هذا الأسبوع

من أبرز ما يميز الأسبوع الأول من الشهر الخامس حدث فلكي بارز ترابي مهم جدا خاصة لمواليد برج الثور مع انتقال كوكب عطارد لينضم الى الشمس واورانوس والقمر الجديد يوم 6 ايار ما يعني ان مواليد الثور سوف ترتاح مهنيا دراسيا واجتماعيا بسبب كوكب الاتصالات والتنقلات والذكاء وسرعة البديهة وسوف تشعر بالايجابيات والحظوظ وظروف مشجعة على اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بالسفر والتنقلات وبالملفات القضائية والقانونية.

بالنسبة الى تحركات القمر السبت الاحد القمر الجديد في برج الثور الترابي الاثنين والثلاثاء القمر في الجوزاء يدعم مواليد الابراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلو ستكون الحظوظ كثيفة ولا بد ان تثمر تحركاتهم يتنقل بعدها القمر يومي الاربعاء والخميس الى برج السرطان المائي يحمل معه اجواء لطيفة تعوض عن تاخير اليومين السابقين وتحظى بنجاح مقبول جداً.كما يسجل يوم الجمعة انتقال القمر الى الاسد ليشكل مربعا مع الشمس من برج الثور فتزداد عزيمة مواليد برج الاسد وترتفع الحظوظ والمعنويات.

وبالنسبة الى حركة الكواكب الشمس عطارد واورانوس في الثور يسبب لكل من مواليد العقرب والدلو الكثير من الضغوط المهنية خاصة في كل ما يتعلق بالاوراق والملفات مطلوب من هذه المواليد عدم التسرع والانتباه من الحوادث والاعطال التي تتعلق بكل وسائل النقل ووسائل التواصل الاجتماعي من كمبيوتر او هواتف نقالة كوكب الزهرة في الحمل يحمل معه الحب والرومنسية لكل من مواليد الحمل الاسد والقوس بلوتون وزحل في الجدي المريخ لا يزال يتنقل في برج الجوزاء، أما بالنسبة الى الابراج التي تتوافق مع مواليد الثور في العمل والاجتماعيات هم مواليد الميزان والعذراء.

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