عارضات أزياء "شانيل" يشعلن منصة عرض "كروز" 2020

ظهرت عارضات أزياء دار الأزياء الفرنسية شانيل في عرض كروز 2020، حيث ارتدين تصاميم بنقشات الزهور الجميلة، والربطات المكشكشة، أثناء افتتاح العرض الأول للمديرة الجديدة، فرغيني فيارد، والتي خلفت الراحل كارل لاغيرفيلد، إذ توفي في فبراير/ شباط، حيث حولت فيارد القاعة العظيمة التاريخية إلى محطة قطار أنيقة؛ لعرض مجموعتها، وكان العرض تحت عنوان "وجهة شانيل"، في توجيه للتحية لإرث الراحل لاغيرفيلد وكذلك كوكو شانيل، وقد أشعلت عارضات الأزياء منصة العرض في فساتين رومانسية بطبقات بأنماط ورسومات مختلفة، وأيضا قمصان طويلة على شكل فساتين، ومجموعة سترات وبدلات أنيقة.

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واعتمدت دار الأزياء الفرنسية على الألوان الحيوية مثل البنفسجي والأحمر والأزرق، وظهر في العرض الأحذية النسائية الأنيقة، من بينها ذات الكعب العالي والآخرى المسطحة من تصميم إيزابيل مارانت، ووضعت عارضات الأزياء حُلى شعر بما في ذلك الكلبسات، كما كان هناك الجمبسوت المصنوع من الجلد والمعاطف المضادة للماء، ومن بين الإكسسوارت كان العقد اللؤلؤي المفضل للدار لعلامة شانيل، وأقراط الأذن كبيرة الحجم.

وكانت ألوان الباستيل والملابس المخططة من بين الاتجاهات على المنصة، وسيطرت ألوان الأزرق الفاتح على القمصان النسائية ذات الحجم الكبير، وكذلك السترات باللون البنفسجي، كما حل الفرو الاصطناعي مكان الصوف هذا الموسم، واستخدمت المديرة الجديدة الأزرار الحديدية التقليدية في مجموعتها، كما استوحت الإكسسوارات من الطراز البوهيمي، وتمثل في أقراط الأذن والأساور المتدلية.

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وشاركت المديرة الجديدة فيديو قصير للعرض على حسابها على إنستغرام، وكتبت:" وجهة شانيل، اختار دار الأزياء الكشف عن مجموعة شانيل كرروز في منصة عرض أزياء على شكل محطة قطار، وكما وعدنا تم تحويل قصر غراند إلى مسارات للقطارات التي تؤخذك إلى الأماكن المشمسة"، حيث تولت فيرغيني، مساعدة كارل، منصب المدير الإبداعي بعدما فقدت شانيل كارل بعد صراع مع مرض سرطان البنكرياس هذا العام، عن عمر يناهز الـ85، وقد التحقت فيرغيني بشانيل في عام 1987، وتدرجت في مناصبها الوظيفية لتصبح مديرة استديو الموضة، والمسؤولة الثانية في الدار والذراع اليمنى للاغيرفيلد.

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