ناعومي كامبل تُروج لمُنتج تجميل "عارية"

شاركت عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل، في حملة دعائية لإحدى الشركات المختصة بمنتجات الجمال، حيث اختيرت الوجه الإعلاني لخط منتجات "Orgasm"، المقرر إطلاقها يوم 15 أيار / مايو الجاري.

وأطلت النجمة البريطانية ذو الأصول الأفريقية والبالغة من العمر 49 عامًا، في صورة على صفحتها الرسمية في موقع "إنستغرام" عارية بالكامل، مستعملة شعرًا مستعارًا طويلًا أسود اللون، ليغطي المناطق الحساسة في جسمها، بينما أبرزت ملامحها الجذابة بالكثير من "الهايلايتر" اللماع وأحمر الشفاه بلون "النيود".

وتشتمل المجموعة التي تروج لها كامبل على صبغة شفاه بالزيت، و"هايلايتر" سائل يمنح عظام الوجنتين لمسة نعومة، بالإضافة إلى لوحة لكريمات متعددة الاستخدامات، وأحمر الخدود.

قد يهمك أيضا:جنوب أفريقيا أقرب الأماكن إلى قلب عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل

ناعومي كامبل تبدو مثيرة بمعطف جرئ باللون الأسود