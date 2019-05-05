بيلا حديد تخطف الأنظار في ملابس تمارين رياضية

تعرف بيلا حديد،22 عاما، بأنها عارضة أزياء رائعة، وهي الشقيقة الصغرى لعارضة الأزياء جيجي حديد، وجذبت بيلا الانتباه الجمعة أثناء تجولها في شوارع بافرلي هيلز المشمسة، وهي ترتدي ملابس رياضية باللون الرمادي، حيث حمالة صدر وليغنغ.

وسحبت بيلا شعرها الأشقر إلى الوراء في تسريحة ذيل حصان، وارتدت نظارة شمس باللون البني، وسلسالا ذهبيا رفيعا، وأكملت الإطلالة بارتداء جاكيت جينز واسع باللون الأزرق.

وعادت بيلا مرة أخرى إلى حبيبها الذي تركته وعادت إليه عدة مرات، ذا ويكند، والذي خلال فترة انفصالهما واعد سيلينا غوميز. وفي الأسبوع الماضي، أهدى بيلا ساعة فخمة بقيمة 72 ألف دولار، عرضتها بيلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: "أجمل شيء أعطيتني إياه على الإطلاق، رغم أنها تأتي في المركز الثاني بعد حبك."

وتعامل بيلا معجبيها عن قرب، حيث مؤخرا شاركت معهم صورة وهي تبكي لمشاهدتها حفلا لشبكة نيتفليكس، كانت بيونسيه أحيته في الشهر الماضي.

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