14 فستاناً خلاباً للعروس الرومانسيّة من مجموعات ربيع 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

قدّم العديد من مصممي الأزياء الراقية إبداعاتهم لفساتين العروس لموسم ربيع 2020 خلال الأسابيع الماضية. وقد طغت اللمسات الرومانسيّة بالكشاكش والريش على التصاميم التي قدّمها المصممون من جميع أنحاء العالم، من بينهم المصممين العرب أمثال ريم عكرا التي دعمت في عرضها جمعيات خيريّة تعنى بمساعدة الأطفال المصابين بأمراض مزمنة، وزهير مراد الذي حوّل عروسه إلى راقصة فلامنكو أسبانيّة، بالإضافة إلى جورج حبيقة الذي كشف عن مجموعة رومانسيّة ساحرة تزيّنها الكشاكش والطبقات من التول الناعم، حسب مجلة "Vogue".

إضافة إلى المصممين العرب كشفت علامات مثل ماركيزا، وأوسكار دو لارينتا وڤيرا وانغ عن فساتين زفاف خلابة ازدانت بالأكمام المنفوخة، والتطريز المورّد الذي يضفي لمسات رومانسيّة إلى إطلالة العروس.

إن كنتِ تبحثين عن الفستان المناسب لإطلالتكِ الرومانسيّة الساحرة في حفل زفافكِ فتصفّحي معرض الصور أعلاه، حيث جمعنا أجمل فساتين الزفاف لصاحبة الذوق الرومانسي في ربيع 2020.