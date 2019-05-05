طريقة عمل سلطة المكرونة التايلاندية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري سلطة المكرونة التايلاندية على طريقة الشيف أميرة شنب. المكونات: مكرونة فيوزيلي مسلوقة ربع كوب عصير برتقال ربع كوب زبدة فول سوداني 2 ملعقة كبيرة خل 1 ملعقة كبيرة عسل أبيض ثوم مفروم خس شرائح كرنب أحمر Advertisements شرائح جزر شرائح خيار شرائح بصل أخضر طريقة التحضير: في حلة تسلق المكرونة في ماء غزير مغلي بملح، ولكن بشكل جزئي في ووك تضاف ملعقة زيت زيتون مع الثوم، الملح والفلفل، والقليل من البصل الأخضر يضاف الخل، العسل الأبيض، عصير البرتقال، زبدة الفول السوداني تضاف المكرونة وتقلب سريعا، ثم ترفع من على النار تضاف باقي الخضروات الطازجة يحمص الفول السوداني المجروش قليلا وتزين به السلطة مع فيليه البرتقال، وتقدم باردة

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