رضوى الشربيني للفتيات: "متخليش الراجل يسلب منك أعز ما تملكين"

ودعت الإعلامية رضوى الشربيني، جماهيرها بكلمات مؤثرة، خلال الحلقة الأخيرة للموسم الثالث من برنامجها "هي وبس"، عبر فضائية "CBC سفرة".
وقالت رضوى: "أتمنى إن الجزء الجاي يكون على قدر نجاح الأجزاء اللي كانت قبله، وأوعدكم إن احنا هنشتغل على محتوى وضيوف عنوانه احترامكم وحبكم، لا فرقعة ولا جدال".
وأضافت: "أما لو البرنامج مرجعش، فلازم تعرفوا إني بقيت متطمنة عليكم، في المواسم اللي فاتت حاولنا إننا نقولِك، متخليش الراجل يسلب منك أعز ما تملكين، وأقصد قلبك وعقلك وشرفك".
وتابعت قائلةً إن "الإنسان خُلق لكي يرحم الأشخاص الذين يعيشون إلى جواره"، مشددةً على أنه في الوقت نفسه، ليس مطالبًا بالتنازل عن كرامته في سبيل الوصول إلى التراحم.
وأردفت: "لما بعرف راجل بعرفه علشان هتجوزه مش لحاجة تاني، ولو مش مبسوطة مش هكمل".
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