رضوى الشربيني للفتيات: "متخليش الراجل يسلب منك أعز ما تملكين"

ودعت الإعلامية رضوى الشربيني، جماهيرها بكلمات مؤثرة، خلال الحلقة الأخيرة للموسم الثالث من برنامجها "هي وبس"، عبر فضائية "CBC سفرة".

وقالت رضوى: "أتمنى إن الجزء الجاي يكون على قدر نجاح الأجزاء اللي كانت قبله، وأوعدكم إن احنا هنشتغل على محتوى وضيوف عنوانه احترامكم وحبكم، لا فرقعة ولا جدال".

وأضافت: "أما لو البرنامج مرجعش، فلازم تعرفوا إني بقيت متطمنة عليكم، في المواسم اللي فاتت حاولنا إننا نقولِك، متخليش الراجل يسلب منك أعز ما تملكين، وأقصد قلبك وعقلك وشرفك".

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وتابعت قائلةً إن "الإنسان خُلق لكي يرحم الأشخاص الذين يعيشون إلى جواره"، مشددةً على أنه في الوقت نفسه، ليس مطالبًا بالتنازل عن كرامته في سبيل الوصول إلى التراحم.

وأردفت: "لما بعرف راجل بعرفه علشان هتجوزه مش لحاجة تاني، ولو مش مبسوطة مش هكمل".

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