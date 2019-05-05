طريقة تحضير الكنافة البورمة.. في أول يوم رمضان

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حضري في أول يوم رمضان الكنافة البورمة، وقدميها لأسرتك عقب الإفطار مباشرة، مع كاسات الشاي.
وإليكِ طريقة تحضيرها بمكونات بسيطة دون مجهود أو تكلفة.
مكونات الكنافة البورمة:
1/2 كجم كنافة
زبدة سائلة
كوب فستق
ملعقة كبيرة سكر بودرة
ماء ورد
شربات
طريقة تحضير الكنافة البورمة:
قومي بفرد الكنافة، على وعاء مسطح.
ادهني الكنافة بالزبدة عقب فردها.
حمصي الفستق، على النار، مع الماء ورد والسكر.
قومي بحشو الكنافة بالفستق، ولفيها بشكل مبروم.
ادهني صينية بالزبدة، وضعي فيها الكنافة الملفوفة، عقب تقطيعها، ثم ضعي جزءا من الزبدة على الوجه.
انتظري حتى تنضج وتبرد، واسكبي عليها الشربات الساخن، وقدميها.
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