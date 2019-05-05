بخطوات بسيطة.. حضري عصائر رمضان في المنزل

عادة ما يرتبط شهر رمضان بالأكلات والمشروبات المتنوعة التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

ويقدم "هن" طرق تحضير العصائر الرمضانية المعروفة في المنزل، ولعل من أشهرها عصير السوبيا والتمر هندي والكركديه وقمر الدين.

- سوبيا بالفستق والآيس كريم:

عرض الشيف شريف الحطيبي، في برنامجه "سندوتش وحاجة ساقعة"، المذاع على قناة "CBC سفرة" طريقة تحضير سوبيا بالفستق والآيس كريم.

مقادير تحضير سوبيا بالفستق:

بودرة سوبيا.

آيس كريم.

فانيلا.

فستق.

لبن.

سكر.

ثلج.

طريقة تحضير السوبيا بالفستق:

- تخلط كل المكونات في الخلاط ويقدم العصير.

عصير التمر هندي:

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها "على قد الإيد"، طريقة تحضير عصير التمر هندي.

مقادير عصير التمر هندي:

3 أكواب سكر.

2 لتر ماء.

نصف كيلو تمر هندي.

طريقة تحضير العصير التمر هندي:

يقلب التمر مع السكر.

يضاف الماء ويقلب.

يحفظ الخليط في الفريز لحين الاستخدام.

العرقسوس

وأيضًا عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها "على قد الإيد" طريقة تحضير عصير العرقسوس:

مقادير عصير العرقسوس:

عرقسوس.

بيكربونات الصودا.

ماء.

Advertisements

طريقة تحضير العرقسوس:

أضيفي القليل من الماء على العرقسوس والبيكنج صودا حتى تصبح عجينة.

اتركيها لعدة ساعات في مكان جاف أو مشمس.

أضيفي الماء مرة أخرى وصفيه وضعيه في الثلاجة وصبيه وقدميه باردا.

عصير القمر الدين:

ومع الشيف أميرة شنب، في برنامجها "أميرة في المطبخ" عرضت طريقة تقديم عصير قمر الدين.

مقادير عصير قمر الدين:

1 لفة قمر الدين.

سكر.

ماء مغلي.

طريقة تحضير عصير قمر الدين:

ينقع قمر الدين ثم غليه مع المياه والسكر ثم يضرب في الخلاط ويقدم.

عصير الخشاف:

وعلى طريقة الشيف سالي فؤاد، يمكنك تحضير عصير الخشاف، حيث قدمت الطريقة في برنامجها "حلو وحادق" المذاع على قناة "CBC سفرة":

مقادير عصير الخشاف:

نصف لتر لبن.

نصف لتر عصير رمان.

نصف كوب عسل أبيض.

بلح.

مشمشية.

قارصيا.

مكسرات مشكلة تين زبيب.

طريقة تحضير الخشاف:

اخلطي العسل بالعصير وقلبيهم ثم أضيفي اللبن وقلبيهم.

اخلطي كل المكونات ثم ضيفي عليه العصير وقدميه باردًا.

الكركديه:

ومن العصائر الرمضانية الكركديه، ويمكنك تحضيره في المنزل على طريقة الشيف أميرة شنب في برنامجها "أميرة في المطبخ".

مقادير تحضير الكركديه:

كركديه.

سكر.

ماء.

طريقة تحضير الكركديه:

تخلط كل المكونات في الخلاط ثم تصفى ويقدم.

​