تعتبر قشرة الرأس من أكثر الأمور إزعاجاً وإحراجاً للأشخاص الّذين يعانون منها، وهى عبارة عن التهاب جلدي يصيبُ فروة الرّأس وأحياناً قد يكون من الصّعب علاجها والتّخلص منها، وأحياناً يمكن التخلص من الحالات المتوسطة منها باستخدام نوع شامبو معيّن.

ويقدم "هُن" طريقة علاج الشعر من القشرة

علاج قشرة الشعر

وصفات منزليّة للتّخلُّص من القشرة

- الأسبرين

يحتوي على مادّة السّاليسيلات المستخدمة في صناعة الشّامبو الفعّال ضدّ القشرة، من خلال إضافة قرصين من الأسبرين المطحون إلى مقدار من الشّامبو ويوضعُ على الشّعر مع تدليك فروة الرّأس، يترك الأسبرين على الشّعر لمدّة دقيقة إلى دقيقتين ثمّ يشطفُ بالماء ثمّ يغسلُ بالشّامبو.

- الباكينج صودا

تساعد الصودا على علاج قشرة الرّأس، وتستخدم من خلال وضع حفنة من الباكينج صودا على الشّعر وفروة الرّأس أثناء غسل الشّعر بالشّامبو، ثمّ يغسل الشعر بالماء الدّافئ.

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- صفار البيض

يفيد صفار البيض في التّخلّص من قشرة الرّأس، ويستخدم من مقدار صفار بيضة أو بيضتين ويوضعُ على شعرٍ جاف، توضع قبعة بلاستيكيّة على الشّعر ويتركُ لمدّة ساعة، يغسلُ الشّعر بالماء والشّامبو المناسب.

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