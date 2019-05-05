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طريقة عمل مهلبية قمر الدين

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يفضل البعض تناول أطباق من الحلوى بعد الإفطار خلال شهر رمضان، لتعويض حاجتهم للسكريات طوال ساعات الصيام، لذا فإن مهلبية قمر الدين هي الخيار الأكثر شيوعًا بين البيوت المصرية.

وإليك طريقة تحضير مهلبية قمر الدين على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها "على قد الإيد".

المقادير

4 أكواب عصير قمر الدين

نصف كوب سكر

4 ملاعق كبيرة نشا

زبيب

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جوز هند

 

طريقة التحضير 

يوضع عصير قمر الدين في إناء على النار ثم يضاف السكر ويقلب. 

يذاب النشا في الماء ويضاف على قمر الدين ويقلب الخليط حتى الغليان. 

يصب في الكاسات أو الأطباق ويرش جوز الهند والزبيب على الوجه ثم يقدم باردًا.

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