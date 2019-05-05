أضرار أشعة الشمس على البشرة

يؤدي الجلوس في الشمس لفترات طويلة إلى إصابة الجلد بالعديد من المشكلات التي تؤثر على صحة البشرة ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالشيخوخة، ومن أضرار التعرض للشمس كما ذكرها موقع "daily medical".

حروق الشمس

تسبب حروق الشمس في تهيج البشرة وإصابتها بالالتهاب وذلك بسبب الأشعة فوق البنفسجية، وتصيب هذه الحروق الطبقة الخارجية من الجلد، وأحيانا تكون حروقا شديدة تسبب ظهور البثور في الوجه.

التجاعيد

تعتبر الشمس العامل الرئيسي والأكثر تأثيرا في الإصابة بتجاعيد الوجه، التعرض لأشعة الشمس لسنوات يضر بألياف الكولاجين والألياف المسؤولة عن مرونة الجلد والتي تسبب تجعد الجلد، ترهله وفقدان قدرته على العودة إلى مكانه بعد شدة.

النمش

يعتبر النمش من أكثر المشاكل المرتبطة بأشعة الشمس الضارة والتي تبدأ في الظهور على الجلد بعد أول تعرض لأشعة الشمس، وتظهر أكثر عند الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة.

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البقع الشمسية

تعتبر البقع الشمسية بقع بنية اللون وتظهر في منطقة الوجه بعد التعرض لأشعة الشمس.

القشرة

القشرة الصغيرة الحمراء والبنية، أو بلون الجلد تنجم عن التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس وتشكل عادة أول علامة على وجود السرطان. ويمكن أن تظهر في أي منطقة من الجسم، وعادة بعد سن الـ40.

الاختلافات في لون الجلد

التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يسبب تغيرات في الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة تحت سطح الجلد، ما يؤدي إلى حدوث اختلافات في لون الجلد.

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