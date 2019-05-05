"عشان ميهربوش".. كيف يتعامل الأهل مع الحب في فترة المراهقة؟

في واقعة غريبة، شهدتها محافظة القليوبية، هرب طالب وزميلته، بإحدى المعاهد الأزهرية في بنها، بسبب قصة حُبهما التي رفضها الأهل لصغر سنهما.

وترجع القصة لأسبوع من الآن، بعدما تقدم "أ.ن.أ"، 16 عاما، بالصف الأول الثانوي، لخطبة زميلته "أ.م.أ"، 16 عاما أيضًا، حيث تم رفض طلبه من قبل أهل الفتاة، لصغر سنهما، ليقرر الثنائي الهرب من المنزل، حتى قررت الأهالي تحرير محضر للبحث عنهما.

فعادًة، ينجذب الفتيات والشباب لمشاعر الحُب خلال فترة المراهقة، والتي يمكن أن تكتمل معهما تلك القصص، أو يحكمها الفشل من البداية، إلا أنه من المؤكد أن الكثير من الأهالي، تواجه تحديات عٍدة، عند مرحلة المراهقة التي يمر بها أبناؤهم.

وقدمت الدكتور هالة حماد، استشاري الطب النفسي بالمركز الاستشاري البريطاني للأطفال والمراهقين، في حديثها لـ"هن"، بعض الخطوات التي تساعد الأم في التعامل السليم مع أولادها في مرحلة المراهقة:

- تبدأ الأم في الحديث معهما من بداية عمر الـ10 أعوام.

Advertisements

- يجب أن تغرس الأم الثقة بداخل أولادها.

- كثير من البنات يبحثن عن الحب والحنان، وهذا ما يجب أن تجده داخل أسرتها.

- تبدأ الأم في الحديث معهما عن فترة المراهقة، وخاصة إذا كانت فتاة، مؤكدة لها، أنها ستقابل بعض الشباب يحاولون خداعها باسم الحب.

- تحاول الأم مراقبة وسائل الاتصال الخاصة بابنتها عبر الإنترنت مثل معرفة "الباسورد" الخاص بحسابها على مواقع التواصل.

- يجب أن تكون الأم على معرفة جيدة بأصدقاء أولادها.

​