نصائح عزومة أول يوم رمضان.. من "التنظيف" لـ"الإتيكيت"

ساعات تفصلنا عن أول يوم رمضان المُبارك، المُرتبط عادة بالعزومات العائلية، للتجمع حول مائدة الطعام، مع رفع أذان المغرب.

"صواني، محاشي، مقبلات وحلويات"، أصناف عٍدة، تبدأ صاحبة المنزل بالتحضير لها، وتجهيزها قبل العزومة، لدى المدعوين.

وتقع بعض السيدات في حيرة عزومة اليوم الأول، سواء اختيار الأكلات المناسبة، أو التحضير لها، ومن جانبه طرحت "هُن" على بعض السيدات سؤالًا عن نصائح عزومة أول يوم رمضان.

نصائح العزومة:

تقول "سماح" 28 عاما، إنها تُفضل تنظيف المنزل تمامًا قبل اليوم الأول من رمضان، حتى لا ترهق نفسها بهذا اليوم، أما عن تحضير الطعام، تفضل تجهيز الأكلات التي تحتاج للسلق، والحشو، قبل اليوم الأول أيضًا بعدة ساعات، مع تجهيز العصائر.

وتابعت قائلة: "الأهم من ده كله أن الأطباق تكون فويل عشان تترمي على طول، وأنقذ نفسي من المواعين بعد الفطار".

بينما قالت "منى." 49 عاما: "بسلق ورق المحشي، وأتبل الفراخ واللحوم، قبلها بيوم، وقبل العزومة بجهز الأكل كله، وبكون منضفة البيت، والحلويات، بفضل حد من بناتي يساعدني فيها عشان متاخدش وقت".

وعلى الجانب الآخر، أكدت "حنان" 33 عاما، إنها بالعادة لم تستقبل ضيوفا باليوم الأول إلا أن لها طقوس خاصة لتلك العزومة، قائلة: "بحضر حلويات من البيت وعصائر طبيعية عشان أخدها معايا، وبفضل شراء الفواكه معهما لأهادي أصحاب المنزل، المُستقبل لينا".

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مائدة طعام أول يوم رمضان:

إذا كنتِ ممن يقعن في حيرة اختيار الأطعمة باليوم الأول من رمضان، تقدم لكِ "هن" 4 قوائم مميزة، لتحضيرها وتقديمها لضيوفك وعائلتك في عزومة أول يوم.

سفرة أول يوم رمضان: "كنافة بالقشطة" و"شوربة المشروم"

إتيكيت عزومة أول يوم رمضان:

قدمت ماجي الحكيم، خبيرة "الإتيكيت"، لـ"الوطن" عدة قواعد لعزومة أول يوم رمضان، جاءت على النحو الآتي:

- يجب ألا تطول جلستك بعد الدعوة لمدة طويلة.

- إذا كانت الدعوة على الإفطار، يجب الاستئذان للمغادرة بعد أذان العشاء بساعة على الأكثر، حتى إن كانت العزومة عند الأهل أو الأصدقاء، فعادة ما يكون هذا اليوم مرهقا للغاية لصاحبة الدعوة.

- إذا ألحت صاحبة الدعوة على الجلوس أكثر من ذلك، فيجب ألا تطول عن ربع ساعة فقط.

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