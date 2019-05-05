الامارات | مصر: كشف أثري جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: كشف أثري جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت بعثة آثار مصرية في الكشف عن جزء من جبانة أثرية من عصر الدولة القديمة، وذلك أثناء أعمال الحفر الأثري في الجزء الجنوبي الشرقي لمنطقة آثار الهرم بمحافظة الجيزة.

وأفادت وزارة الآثار المصرية بأن الجبانة تضم العديد من آبار الدفن والمقابر التي تعود لعصر الدولة القديمة، وتؤرخ أقدم مقبرة تم الكشف عنها في الموقع إلى عصر الأسرة الخامسة (نحو 2500 سنة قبل الميلاد)، والتي تمثل مقبرة جماعية شيدت من الحجر الجيري.

وأكد وزير الآثار المصري، الدكتور خالد العناني، أن كل هذه الإنجازات والاكتشافات الأثرية والمشروعات ليست فقط إضافة علمية وأثرية، بل خير ترويج لمصر وإبراز صورتها الحقيقية، وقوتها الناعمة أمام العالم.

من جانبه، قال مدير منطقة آثار الهرم، أشرف محيي، إن استخدام هذه الجبانة للدفن أعيد على نطاق واسع في العصر المتأخر، بداية من القرن السابع قبل الميلاد، إذ عثر بداخلها على العديد من التوابيت الخشبية ذات الأشكال الآدمية تعود إلى ذلك العصر، مشيراً إلى أنها توابيت ملونة بألوان زاهية ومزخرفة بزخارف متنوعة، يحتوي بعضها على شريط طولي بالكتابة الهيروغليفية، يتوسط غطاء بعض تلك التوابيت.