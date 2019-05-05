الامارات | مدرسة صقر الإمارات تحتفل بتخريج براعم 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة صقر الإمارات تحتفل بتخريج براعم 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت مدرسة صقر الإمارات الدولية الخاصة بتخريج كوكبة من براعم قسم رياض الأطفال للعام الدراسي 2018 - 2019. ونظمت المدرسة حفلاً على مسرح مكتبة زايد المركزية في مدينة العين، حضره رئيس مجلس إدارة المدرسة حمد سعيد بن تريس الظاهري، ومديرة المدرسة أنطوانيت النصرالله، ومديرة قسم رياض الأطفال، بلسم شيحا، وعدد من أهالي وذوي الخريجين، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، وتخللت الحفل فقرات تعبيرية منوعة، تجلى فيها إبداع وتميز الخريجين في الشكل والأداء، ما أدخل البهجة والسرور والتفاؤل بمستقبل واعد. وفي نهاية الحفل، وزّعت الشهادات على الخريجين. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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