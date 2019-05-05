الامارات | بيت الشعر في الفجيرة: «شكراً معلمي» أحمد العسم

شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الشعر في الفجيرة: «شكراً معلمي» أحمد العسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى بيت الشعر في الفجيرة التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، ضمن مبادرته الشعرية «شكراً معلمي»، بالشاعر الإماراتي أحمد العسم، تقديراً لدوره الرائد في إثراء المشهد الشعري الإماراتي، ودعمه للمواهب الشعرية.

وتسلم العسم «درع التميز» من مديرة بيت الشعر في الفجيرة، سليمة المزروعي، خلال جلسة التكريم التي استضافها العسم في منزله بإمارة رأس الخيمة، بحضور رئيس جمعية الفجيرة الثقافية، خالد الظنحاني، ورئيس فرع اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في رأس الخيمة، الشاعرة فاطمة المعمري، وعدد من الشعراء والمثقفين. وأعرب العسم عن سعادته بهذا التكريم الذي ترك في نفسه أثراً عميقاً، مثمّناً هذه المبادرة التي تحتفي بروّاد الأدب والشعر في الدولة. وأضاف: «إن هذا التكريم يعني الكثير من السعادة والتخيل والامتنان، شعور يأخذ بالمكرم إلى الأفق الأرحب ويضخ فيه كيمياء نشيطة ويدفعه للارتقاء، كما أن تكريم المثقف في منزله له دلالات رفيعة، بحيث يعيد إليه توهجه الشعري، ويخرجه من عزلته المفروضة بعد قراره بالجلوس وحيداً». من جهتها، قالت سليمة المزروعي، إن «الشاعر أحمد العسم شخصية برزت في الساحة الأدبية الإماراتية بإبداعها، وأسهمت في دعم المواهب من جيل الشباب ورعايتها، وتكريمه هو تكريم لمسيرته الحافلة ومنجزه الشعري والإبداعي».

أحمد العسم:

«تكريم المثقف في منزله له دلالات رفيعة، بحيث يعيد إليه توهجه الشعري، ويخرجه من عزلته المفروضة بعد قراره بالجلوس وحيداً».