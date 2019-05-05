الامارات | «إسعاف دبي» تحتفل بيوم الصحة والسلامة

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاف دبي» تحتفل بيوم الصحة والسلامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف احتفالاً خاصاً باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، الذي أطلقته الأمم المتحدة منذ 100 عام تقريباً، ودعت إلى الاحتفاء به في 28 من أبريل سنوياً. وحرصت شعبة الصحة والسلامة بالمؤسسة على تنظيم هذه المبادرة الداخلية لموظفي المؤسسة، بهدف زيادة وعي الموظفين وتعزيز الثقافة العامة حول نظام الصحة والسلامة، خصوصاً المهنية، وتعزيز مفهوم الصحة والسلامة كمسؤولية مشتركة، وتقديم النصائح والإرشادات الخاصة بالصحة النفسية، وتوعية الموظفين بكيفية التعامل مع ضغوط العمل.

تضمن الحفل محاضرة نفسية ألقتها المهندسة روان الشاويش، وفحوصاً مجانية قدمها مستشفى الإمارات التخصصي، وعروضاً صحية ورياضية متنوعة قدمتها عيادة ديموند للأسنان، ومافن سبا للعلاج الطبيعي. وقال المدير التنفيذي، خليفة الدراي، إن «الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، يعتبر حملة دولية سنوية، لتعزيز بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة، ولن تتأخر مؤسستنا عن الاشتراك في هذا النشاط، والتطلع إلى المستقبل».