الامارات | حفل بمناسبة تخرّج

شكرا لقرائتكم خبر عن حفل بمناسبة تخرّج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام المواطن عوض سالم العامري، وأولاده، حفل استقبال بمناسبه تخرج سالم عوض العامري في كلية زايد العسكرية، حضر الحفل، الذي أقيم بمنطقة الشامخة في أبوظبي، عدد من أعيان القبائل، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وتخللت الحفل قصائد شعرية، وكلمات في حب الوطن. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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