مجموعة من المجوهرات تخطف الأبصار لأروع الإطلالات خلال شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- خيارات متنوعة نقدمها لك تناسب جميع المناسبات خلال شهر رمضان المبارك سواء لتنسيق إطلالاتك أو لتقديم الهدايا لأحبابك، تضم قطعاً حصرية حُفر عليها بالخط العربي إلى جاني تصاميم معاصرة بالطابع الإسلامي بلمسة إسلامية مميزة، يستعرضها لكِ الخليج 365 خلال الألبوم المرفق بالموضوع، حسب "BAZAAR".

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