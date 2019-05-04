نشرت الفنانة إنجي المقدم، صورا جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت "المقدم" بكاش مايوه أبيض ملون، ارتدت أسفله مايوه باللون الفوشيا، مع قبعة رأس فاتحة اللون، ونظارة شمسية. وتفاعل متابعو الفنانة، مع الصور، مشيدين بإطلالتها ورشاقتها. Advertisements ومن المقرر أن تشارك "المقدم" الفنان أحمد السقا، بمسلسله القادم "ولد الغلابة" المقرر عرضه في شهر رمضان. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل أن تذهب لـ"ولد الغلابة".. إنجي المقدم تطل على جمهورها بـ"كاش مايوه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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