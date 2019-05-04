في رمضان.. تألقي بالحجاب على طريقة حليمة عدن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

بأناقتها وجمالها الفريد استطاعت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول صومالية حليمة عدن، أن تخترق عالم الشهرة، وأن تنقل الذوق العربي المحتشم إلى الثقافات الغربية، حتى سطع نجمها في عواصم الموضة العالمية وعلى أغلفة أهم مجلات العالم.

وفي وقت قياسي؛ تمكنت "حليمة" من خلق لمساتها الخاصة في لفة الحجاب وتنسيق ملابسها بطريقة مبتكره، عن طريق جمعها بين النمط الشبابي المحتشم مع العصرية، وظهرت "حليمة" عادةً بإطلالات من على المصمم الأزياء العالمي إيلي صعب و Dolce & Gabbana و max mara، وalberta ferreti في أغلب إطلالاتها.

وتعددت أشكال وتصميمات الحجاب التي تختاره "حليمه"، فأحيانا ترتدي لفة التربون البسيط، والمتكون من طبقة واحدة، أو ذو الطبقات المتعددة، والفيونكة أعلى الرأس عند مقدمة الجبهة، وفي مرات عديدة تترك أجزاء منها منسدلة على الكتفين، ومرات أخرى تزين حجابها بالإكسسوارات اللامعة.

يستعرض لكم "الخليج 365" خلال الألبوم المرفق بالموضوع أبرز إطلالات حليمة عدن التي يمكن للفتيات في عمر الجامعة والعشرينيات أن تعتمدها، في مختلف المناسبات ولا سيما في رمضان.