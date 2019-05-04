نجوى كرم تتخلى عن الإطلالات الفاخرة وتعتمد الأزياء الجريئة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 مايو 2019 07:40 مساءً - نجوى كرم لطالما اعتُبرت إحدى أكثر النجمات العربيات أناقة، ولاسيما في فساتين السهرة التي تعتمدها على المسرح وفي المناسبات الرسمية، وأسلوبها في الموضة لطالما وُصف بالفخم والمميز، وذلك بسبب اختيارها غالبًا للتصميمات المترفة المصنوعة من الأقمشة البراقة، والقصات المستوحاة من الفساتين المنفوشة الخاصة بالأميرات، غير أننا مؤخرًا لاحظنا تغييرًا في أسلوبها في الموضة وفي اطلالاتها، حيث إنها أصبحت ميالة لاعتماد موديلات أزياء جريئة بتصميمات شابية عصرية، إن كان من ناحية القصة أو اللون، وإليكِ بعض الأمثلة.





نجوى كرم في فستان قصير باللون الفوسفوري:



في إحدى المناسبات شاهدنا نجوى كرم في اطلالة عصرية ولافتة، وربما هي الأكثر جرأة بالنسبة لـ نجوى كرم، حيث اختارت فستانًا قصيرًا باللون الأخضر الفوسفوري من “أليكس بيري” Alex Perry، وإضافة إلى لون الفستان الجريء، فأيضًا قصته لافتة إن كان من ناحية الأكتاف البارزة أو الأكمام الطويلة المزينة بالكسرات، أو فتحة الظهر، أو حتى طول الفستان الذي وصل أعلى حد الركبة. وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ من الجلد باللون الأبيض.





فستان ترتر ملون من رامي قاضي اختارته نجوى كرم:





اطلالة أخرى لافتة اعتمدتها نجوى كرم في فستان مصنوع من قطع ملونة صغيرة من المرايا، من تصميم "رامي قاضي" Rami Kadi، وبالرغم من أنّ تصميم الفستان كان محتشمًا، غير أنّ لونه والقماش المصنوع منه، جعله يبدو عصريًّا وذا طابع جريء وشبابي.







فستان باللونين الأسود والأبيض اعتمدته نجوى كرم:



موضة الـ Polka Dots أو الأقمشة المنقطة، هي إحدى أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، وقد شاهدنا نجوى كرم مؤخرًا، وقد اختارت فستانًا من هذه الموضة باللونين الأسود والأبيض، تصميمه أنيق، حيث إنه من دون أكمام، محدد الخصر وتنورته منفوشة، والقماش المنقط هو ما جعل الفستان يبدو جريئًا وعصريًّا.

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شاهدي أحدث اطلالات نجوى كرم واخبرينا إن كنتِ تلاحظين التغيّرات في أسلوبها في الموضة.

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