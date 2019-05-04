صوفي تيرنر تصدم الجميع بزواجها المفاجئ وإليكِ أجمل إطلالاتها بهذه المناسبة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 مايو 2019 07:40 مساءً - صوفي تيرنر Sohpie Turner وجميع أبطال مسلسل لعبة العروش Game of Thrones يُعبترون اليوم النجوم الأكثر شهرةً في العالم، لا سيّما وأنّ الجزء الأخير من المسلسل يتم عرضه الآن، وأخبارهم منتشرة في مختلف وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، ومؤخراً سمعنا بخبر جديد ومفاجئ، وهو زواج صوفي تيرنر Sophie Turner وجو جوناس Joe Jonas في لاس فيغاس، مباشرةً بعد انتهاء حفل الـ Billboard، وبهذه المناسبة جمعنا اليوم بالصور مجموعة من أجمل اطلالات صوفي تيرنر Sohpie Turner التي تألقت بها في مختلف المناسبات، وإليكِ بعض النماذج.





آخر اطلالة لـ صوفي تيرنر قبل زواجها:



في حفل الـ Billboard 2019 وقبل أن يتم الزواج، شاهدنا النجمة “صوفي تيرنر” Sophie Turner وقد اختارت "لوك" عصريًّا من “لويس فويتون” Louis Vuitton عبارة عن جمبسوت مبتكر مصنوع من قماش ميتالك معرق بالورود، نسقت معه حزامًا على الخصر وحذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود، وبدا اللوك شبابيًّا وعصريًّا.

فستان براق ذهبي خيار صوفي ترنر:



على السجادة الحمراء وفي إحدى المناسبات، شاهدنا صوفي تيرنر Sohpie Turner وقد اختارت فستان سهرة براقًا من الترتر باللون الذهبي، حمل توقيع دار “لويس فويتون” Louis Vuitton، ناسبها وناسب قوامها الممشوق، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ، وشنطة يد باللون الذهبي أيضًا.





صوفي ترنر في فستان قصير من “موغلر”:



في باريس شاهدنا صوفي تيرنر Sohpie Turner في اطلالة أنيقة وناعمة، اختارت فيها فستانًا قصيرًا باللون الأسود من دار “موغلر” Mugler قَصّته بسيطة من دون أكمام مع تنورة كلوش، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون البرونزي المعدني.

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اطلالة راقية في فستان باللون الأسود تألقت بها صوفي ترنر:



من المعروف عن صوفي تيرنر Sohpie Turner خياراتها العصرية، لكن هذه المرة على السجادة الحمراء قررت اعتماد لوك أنثوي ناعم، وقد اختارت فستان سواريه أسود مكشوف الأكتاف من “كارولينا هيريرا” Carolina Herrera نسقت معه شنطة يد صغيرة باللون الأسود، وأقراطًا ماسية ناعمة.





شاهدي بالصور أبرز اطلالات صوفي تيرنر Sohpie Turner إحدى أكثر النجمات شهرةً في وقتنا الحالي.

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