عروس الموسم.. أجمل فساتين زفاف صيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 مايو 2019 07:40 مساءً - إذا كنتِ تخططين لحفل زفافكِ بموسم الصيف المميز، فاختيار فستان أحلامكِ قد يأخذ الكثير من التفكير، ليكون على الموضة وعصريًّا ويناسب شكل جسمِك، وذوقكِ أيضًا، فمظهركِ واطلالتكِ سيكون أكثر أمر ينتبه له الحضور جميعًا، وعريسكِ أيضًا، لهذا إليكِ أجمل فساتين زفاف صيف 2019.



الفساتين المنفوشة من خامة من أكثر الصيحات التي كانت موجودة بأسبوع الموضة للعروس لربيع وصيف 2019، ومناسب بشكل كبير للصبايا صاحبات جسم الكمثرى، أو الممتلئات من ناحية الأرداف، كالفستان من Inbal Dror إينبال درور.

أما إن كنتِ ترغبين باطلالة محتشمة أكثر، فهذا الفستان المطرز بالورود البارزة من إيلي صعب Elie Saab سوف يناسبكِ بشكل كبير، بخاصة وأنه ضيق من الخصر ليُبرز رشاقتِك، ومع الكتف المنسدل قليلًا سوف يُبرز جمال رقبتِك، ويمكنكِ معه عمل تسريحة على جنب.

تطاريز الورود أيضًا يمكن أن تجديها في الفستان مع تصميم الكاب المنسدل، كالفستان من Marchesa مارشيسا، سيمنحكِ "لوك" كلاسيكيًّا، بخاصة وإن كنتِ صاحبة ملامح رقيقة.



الرباط من الساتان الحريري على الظهر، من التصميمات التي تلفت الانتباه بشكل كبير، فلِمَ لا تعتمدينها للحصول على اطلالة غير تقليدية، كالفستان من Temperley London تيمبرلي لندن، مع تسريحة الشعر المرفوع.

أما هذا الفستان من كارولينا هيريرا Carolina Herrera ، فيناسب أكثر، الصبيّة صاحبة الذوق الملكي، سوف تبدين به كأميرات انكلترا، مع الكتف المنسدل المشدود، اعتمدي معه تسريحة الشعر الأملس، مع مجوهرات فخمة.

إليكِ بهذا الألبوم مجموعة من فساتين زفاف صيف 2019.. أيّ تصميم أعجبكِ ليوم أحلامِك؟