اختاري الحقيبة الصفراء لربيع 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 مايو 2019 07:40 مساءً - يعتبر اللون الأصفر من أكثر الألوان الحيوية، حيث يضفي رونقاً خاصاً على أي إطلالة خاصة في فصل الربيع.

وتعد الحقائب من الاكسسوارات التي تعطي لمسة مختلفة مليئة بالجاذبية والأناقة، فكيف إذا كانت باللون الأصفر؟!

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ومن بين أبرز صيحات الحقائب لربيع 2019، الحقيبة الصفراء بحجمها المتوسط أو الصغير.

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لقد استطاعت الفاشينيستا التركية AYŞENUR YILDIZ تنسيق الحقيبة الصفرا مع الحجاب بشكل لا مثيل له، فاختارتها القطعة الأساسية لإطلالتها باللون الزيتي، وكذلك نسقتها مع اللون الكحلي والبنطلون الأبيض، وتألقت بها مع القميص الطويل الجينز المتفوح، هذا إلى جانب تألقها بها مع الإطلالة الكاملة باللون الرمادي.

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الفاشينيستا التركية AYŞENUR YILDIZ

إن فكرت قليلا ستدركين أن الحجاب والحقيبة الصفراء من الممكن أن يكونا صديقان رائعان، فالحقيبة الصفراء أيضا ستكون مذهلة إذا نسقت مع الفستان الأبيض وحجاب باللون الأصفر، كذلك أيضا ستمنحك إطلالة خلابة إذا نسقت الحقيبة الصفراء مع توب باللون البرتقالي أو الأسود.

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لا تحتاري كثيرا، كل ما عليك فعله لآن هو مشاهدة الصور لتلهمك بأفكار كثيرة لتنسيق الحقيبة الصفراء مع الحجاب.

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