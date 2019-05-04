عبايات تركية بألوان شبابية من البلوجرز لإطلالتكِ في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 مايو 2019 07:40 مساءً - تتمتع البلوجرز التركيات بذوق مميز في ما يخص ارتداء العبايات، بتصميمات قريبة للستايل البسيط والهادئ، لكن مع ألوان شبابية تناسب الصبايا الصغيرات بالعمر، ولا تضيف عمرًا إلى السيدات، وهو ما ركزنا عليه اليوم ليلهمكِ اطلالات مختلفة من الممكن أن ترتديها في رمضان 2019.



العباية باللون الأحمر الجريء مع حزام الخصر والكشكش، وتطريزات اللؤلؤ الأبيض من المدونة التركية فايزة أكيميز Feyzah Akymez، يمكنكِ اختيارها لعزائم السحور والإفطار مع رفيقاتِك، بخاصة وإن نسقتها بالطريقة ذاتها، كما فعلت فايزة، مع حجاب وشوز أوف وايت، لكن يمكنكِ استبدال الشوز بأخرى مفتوحة مناسبة أكثر للصيف.

أما العباية باللون الأخضر الفيروزي من سينا سيفير Sena Sever، فهي مناسبة أكثر للحفلات الرسمية الكبيرة، كما أنها أقرب في تصميمها إلى الفساتين، نسقيها مع حجاب باللون الأبيض، وشوز بيبي روز سوف تبدين غاية في النعومة والأنوثة، بخاصة وإن كنتِ تحبين الاطلالات المخملية.



ولكن إن كنتِ تحبين أكثر الستايل الكلاسيكي، فما لكِ إلا الأسود، ولكن بتصميم أكثر شبابي، كهذا اللوك من Huly Aslan هولي أصلان، مع القماش الشفاف الخفيف، ومع هذا التصميم، بإمكانكِ اختيار الطرحة بأيّ لون يناسبكِ، لا سيّما لفات الحجاب المعرقة بالورود ستكون الاكثر أناقة لهذا الموسم.

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العباية البيضاء من Tugce Kilic توجوس كيليك، اجعليها أحد خياراتكِ بليالي رمضان، أو لمشاوير النهار الطويلة مريحةً وعملية، نسقي معها الشنط الشفافة كبيرة الحجم، والأحذية الأرضية بدرجات البيج والأوف وايت، أو الملونة من الساتان.



لفتنا كذلك العباية بدرجة الأزرق الزهري اللافتة للنظر، ولكن من دون تكلف ولا تطريزات من المدونة Seyma Kadrahan سيما كادرهان، نسقت معها حجاب أوف وايت كدرجة حيادية مناسبة لكل ألوان البشرة، مع شوز من اللون نفسه، للمسة بسيطة تناسب أوقات النهار والليل.



بهذا الألبوم إليكِ صور عبايات تركية ملونة من البلوجرز التركيات، ما رأيكِ بها؟